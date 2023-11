スマートフォン向け位置情報ゲームアプリ『Pokémon GO(ポケモン GO)』にて、2023年登場の新機能「ルート」を使ったイベント「『ポケモン GO』 浅草ルート八景」が11月25日から12月10日まで開催される。

『ポケモン GO』浅草ルート八景

イベントでは、浅草のイメージにマッチする浮世絵風に描かれたポケモンたちが、浅草六区ブロードウェイを中心にエリアジャック。約40枚の座布団に乗ったニャースの巨大なイラストや、浮世絵風のフォトスポット、「公式ルート」と散策エリアを見渡すことができる全長9mの「浮世絵マップ風絵巻の巨大オブジェ」などが登場する。

また、『ポケモン GO』ゲーム内には、浅草の魅力を発見できる8つの「公式ルート」が登場。「公式ルート」付近のエリアには、各「ルート」をイメージしたポケモンが出現する。8つの「公式ルート」と登場ポケモンは以下の通り。

今昔ルート:ピカチュウ

伝統的な浅草と現代的な東京スカイツリーを結ぶルート。

満腹ルート:カビゴン

人気のグルメを満喫できる、くいしんぼう向けルート。

映ゑルート:ラルトス、サーナイト

浅草ならではの写真が撮れる趣深いルート。

遊楽ルート:イーブイ

浅草の文化やレジャーを体験できるお楽しみルート。

仰天ルート:ダルマッカ

浅草らしい変わったものに出会えるルート。

水辺ルート:コイキング

隅田川を眺めながらのんびり散歩できるルート。

細道ルート:ニャース

浅草のツウな細道を巡るルート。

夜景ルート:ヒトモシ

夜がオススメの特別なルート。

浅草六区ブロードウェイの装飾イメージ

さらに、浅草の伝統文化の1つである人力車が、かいりきポケモンの「カイリキー車」に大変身。車夫さんはカイリキーのイラストがプリントされた法被を着用する。

イベント期間中は、このカイリキー車で「公式ルート」のいずれかスタート地点まで連れて行ってくれるサービスを提供予定。乗車は事前抽選によるチケット制で、応募は1アカウントにつき1チケットまで。そのほか、詳細は応募ページを参照。

イベント開始前日の11月24日には、カイリキー人力車と浮世絵風マップのオブジェがお披露目された。カイリキー人力車は、背面に浮世絵風のカイリキーが描かれた特別仕様。車輪にはモンスターボールをデザインする。

イベントの「公式ルート」を絵巻風タッチで描いた「浮世絵風マップのオブジェ」は「浅草六区ブロードウェイ イベントスペース」に設置。近くには約4mのリアルポケストップも出現していた。

そのほか、イベントでは、8つの「公式ルート」のいづれか完了後に『ポケモン GO』上でもらえる「ルートバッジ」を「浅草ビューホテルアネックス六区 1階外スペース」で提示すると、マップ風絵巻のイラストステッカーがもらえる。さらに、期間中の土日には、浅草楽天地ビル前でピカチュウと一緒に街を歩いているように見えるショッパーも配布予定だ。どちらもなくなり次第終了する。

なお、藤田ニコルさんとあばれる君が『ポケモン GO』上で浅草に新登場する「ルート」を案内する音声ガイド「『ポケモン GO』浅草ルートさんぽ」がTBSラジオやSpotifyなどで11月25日より配信開始される。

