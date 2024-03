全国のファミリーマート約16,300店にて、iOS/Android向けの位置情報ゲームアプリ『ポケモン GO』のキャンペーンが2024年3月12日からスタートする。

キャンペーンでは、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、ファミリーマート店舗で税込500円以上の買い物をすると「ファミペイ」にスタンプが1つたまり、スタンプ1つと交換で「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」の参加券を1枚もらえる。

また、スタンプ2つと交換で「Pokémon GO Fest 2024:仙台」のチケットが200名に当たる抽選に参加可能。「Pokémon GO Fest 2024」は、七北田公園と仙台市全体の2つのエリアで2024年5月30日から6月2日に開催されるイベントだ。

なお、「税込500円以上の会計」には、酒・たばこなど一部の対象外の商品やサービスがある。「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」の参加券は、1人につき最大で1枚だが、「Pokémon GO Fest 2024:仙台」のチケットはスタンプがたまれば何回でも応募できる。当選者には、4月末以降に「ファミペイ」内のプッシュ通知にて「プロモーションコード」がお知らせされる。

