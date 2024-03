for Microsoft 365」向け各種サービスの提供を開始したことを発表した。

デル・テクノロジーズは3月13日、AIを用いて業務の生産性や品質を向上させるサービス「Copilot for Microsoft 365」向け各種サービスの提供を開始したことを発表した。

Copilot for Microsoft 365の導入と利活用のための新たなサービス

デル・テクノロジーズでは、生成AIをビジネスで利活用するための製品のほかに、AI データ基盤構築やAIデータ運用設計、AI活用のための人材育成に至るデータマネジメントに関するコンサルティングサービスを提供している。

そして今回、Copilot for Microsoft 365をビジネスで利活用するための迅速かつ確実な導入・展開を可能にするサービスを提供する。これには、Copilotの導入プラン作成、データ特定とポリシー整理、導入に関する知識と評価支援を行う「Copilot for Microsoft 365 評価支援サービス」が含まれる。

さらに、ユーザーグループ毎にニーズや優先項目、想定されるアウトプットを理解し、それに対するライセンスの支出を勘案して最適な利用を目指す「ワークフォースペルソナ アセスメントサービス for Microsoft 365 & Copilot」、より多くのSharePointサイトとユーザーを含めるように拡大し、導入と変更管理をサポートしてCopilotの使用率を高める「導入と変更管理支援サービス(利活用及び定着化)for Microsoft 365 & Copilot」も提供される。

デル・テクノロジーズがこれまで提供してきたMicrosoft 365活用のための様々な支援サービスを、今回Copilotを使った各種アプリケーション、プロセスの自動化まで拡大することで、生産性と効率性の向上を支援するとともに、AI/生成 AIへの投資効果を最大化するためのソリューションとして活用できるとしている。

参考価格は、「Copilot for Microsoft 365 評価支援サービス」が1,500,000円~、「ワークフォースペルソナアセスメントサービス for Microsoft 365 & Copilot」が5,000,000円~、「導入と変更管理支援サービス for Microsoft 365 & Copilot」が5,000,000 円~。