エムエスアイコンピュータージャパンは2月21日、QD-OLEDパネル採用ゲーミングモニターの新製品として一挙に5製品「MPG 491CQP QD-OLED」「MPG 321URX QD-OLED」「MPG 271QRX QD-OLED」「MAG 321UPX QD-OLED」「MAG 271QPX QD-OLED」を発表した。

MPG 491CQP QD-OLED：49型DQHD（5,120×1,440）246,180円前後

MPG 321URX QD-OLED：31.5型4K UHD（3,840 × 2,160）217,800円前後

MPG 271QRX QD-OLED：26.5型WQHD（2,560 × 1,440）170,280円前後

MAG 321UPX QD-OLED：31.5型4K UHD（3,840 × 2,160）194,80 円前後

MAG 271QPX QD-OLED：26.5型WQHD（2,560 × 1,440）149,800円前後

MSI、QD-OLED採用最新ゲーミングモニターを一挙5製品投入 - 欲しいサイズが見つかるかも

いずれもQD=OLEDパネルを採用し、極めて高い画面表示性能を実現したゲーミングモニター製品。工場出荷時にキャリブレーションを行って色差をΔE≤2に抑えたほか、画面の焼き付きを防ぐMSI OLED Care 2.0機能を搭載、さらに3年間の長期保証が標準で付帯する。今回一挙に27型・32型・49型を投入し、解像度やリフレッシュレート、用途や予算に応じて最適な製品を選択できるようになっている。

仕様 サイズ 解像度/リフレッシュレート 価格 MPG 491CQP 49 インチ DQHD（5,120 × 1,440）/144Hz 246,180 円前後 MPG 321URX 31.5 インチ 4K UHD（3,840 × 2,160）/240Hz 217,800円前後 MPG 271QRX 26.5 インチ WQHD（2,560 × 1,440）/360Hz 170,280円前後 MAG 321UPX 31.5 インチ 4K UHD（3,840 × 2,160）/240Hz 194,800円前後 MAG 271QPX 26.5 インチ WQHD（2,560 × 1,440）/360Hz 149,800円前後