Hameeは、ゲーミングモニターブランド「Pixio（ピクシオ）」から、「PX248WAVE」シリーズの新色「PX248 Wave Pastel Blue（パステルブルー）」と「PX248 Wave Pastel Pink（パステルピンク）」を2024年2月16日に発売する。
サイズは55.83×18.0×41.97cm、画面サイズは23.8インチ、重さは4.4Kg、解像度は1,920×1,080ドットのフルHD、リフレッシュレートは200Hz、応答速度は1ms (GTG)、液晶パネルはFast IPS / 非光沢、色域は112.44% sRGB、端子はHDMI2.0 ×1 / DisplayPort1.4 ×1 / Head Phone Jack。FreeSync Premium/G-SYNC Compatible対応/HDR10/Black Equalizer/フリッカーフリー/ブルーライトカット/VESA対応75mmピッチ(VESAアダプター使用時100mmピッチ)/Overdriveなどの機能を搭載する。
価格は26,980円。発売から2月27日までは、同製品を15％オフの22,933円で販売するセールが開催される。