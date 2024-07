eスポーツイベント「EVO Japan 2025」が東京ビッグサイトにて2025年5月9日から11日に開催される。2024年7月20日から開催していた「EVO 2024」で発表された。

また、2025年10月10日から12日まで、フランスのニースで「EVO France」が開催されることも発表された。さらに、2025年2月にはロサンゼルスで、格闘ゲームコミュニティに貢献した人を称える「EVO Awards」を開催。ラスベガスで開催される「EVO」は、2025年8月1日から3日までを予定する。

"EVO Japan 2025" See you at TOKYO BIG SIGHT on May 9-11 2025! #EVOJapan2025 #EVOJ25 pic.twitter.com/nTdfW6FSX5

BONUS STAGE



We are pleased to reveal where Evo is headed next for a brand-new event, live at #Evo2024.



Introducing: Evo France, taking place October 10-12, 2025 in Nice, France. pic.twitter.com/wHB77aFJki