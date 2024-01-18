サードウェーブは、「NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER」搭載PCを2024年1月17日に発売した。全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ通販サイト」にて販売する。

リアルタイムレイトレーシング、高品質なフレームを生成する革新的なAIグラフィックス技術DLSS 3、次世代動画規格AV1のハードウェアエンコードなどに対応する、最新のアーキテクチャ「Ada Lovelace」を採用したグラフィックスカード「NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER」を搭載。ゲーミングPC「GALLERIA」や、クリエイター向けPC「raytrek」をラインアップする。

GALLERIA ZA7C-R47S Intel Core プロセッサー 14700KF搭載：302,980円

（Intel Core i7プロセッサー 14700KF / GeForce RTX 4070 SUPER / 32GB メモリ / 1TB NVMe SSD）

GALLERIA RA7C-R47S Intel Core プロセッサー 14700F搭載：254,980円

（Intel Core i7プロセッサー 14700F / GeForce RTX 4070 SUPER / 16GB メモリ / 500GB NVMe SSD）

raytrek 4CZF SP+ Intel Core i9 プロセッサー 14900KF搭載：407,980円

（Intel Core i9プロセッサー 14900KF / GeForce RTX 4070 SUPER / 32GB メモリ / 1TB NVMe SSD）

raytrek MF SP Intel Core i7 プロセッサー 14700F搭載：259,980円

（Intel Core i7プロセッサー 14700F / GeForce RTX 4070 SUPER / 16GB メモリ / 1TB NVMe SSD）