1月3日（水）9時から始まった「Amazon初売り」で、ウエスタンデジタルがストレージ製品をセール特価やクーポン付きで販売しています。今回も、スティック型SSDやポータブルSSD、大容量HDDなどが特価になっています。セールは1月7日（日）いっぱいまで。

  • Amazon初売りで、人気のスティック型ポータブルSSDも安く買える

セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意します。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもあります。

シリーズ名 型番 概要
WD Element Desktop WDBBKG0220HBK-JESN 22TBの大容量外付けハードディスク
My Book Duo WDBFBE0360JBK-JEEX/E 2台のハードディスクを内蔵したRAID対応外付けハードディスク
WD_Black D30 Game Drive WDBATL0020BBK-WESN 据置できるコンパクトなゲーム向け外付けSSD
My Passport SSD WDBAGF0040BGY-WESN 大容量4TBのポータブルSSD
Ultra Fit USB Flash SDCZ430-256G-J46 ノートPCに挿したままでも気にならない超小型USBメモリー
Extreme PRO UHSII SD Card SDSDXEP-128G-GHJIN リード最大280MB/sでUHS-II V60に対応する高速SDカード
Ultra microSD Card SDSQUAC-256G-GH3MA Switchやスマホの容量アップに向くmicroSDカード
Portable SSD Extreme E61 SDSSDE61-4T00-GH25 最大読出し1,050MB/秒、最大書込み1,000MB/秒の4TBポータブルSSD
Portable SSD E20 SDSSDE20-1T00-GH25 メタル筐体で重厚感・高級感のあるスティック型ポータブルSSD
WD_BLACK SN770 NVMe SSD WDS200T3X0E-EC 最大5,150MB/秒の高速M.2 PCIe Gen4 x4 SSD
WD Blue HDD 3.5 WD60EZAX-AJP 6TBのWD Blue 3.5インチハードディスク
WD Red Plus HDD 3.5 WD80EFZZ-EC パフォーマンスの高いNAS向けのハードディスクドライブ