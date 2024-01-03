1月3日（水）9時から始まった「Amazon初売り」で、ウエスタンデジタルがストレージ製品をセール特価やクーポン付きで販売しています。今回も、スティック型SSDやポータブルSSD、大容量HDDなどが特価になっています。セールは1月7日（日）いっぱいまで。
セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意します。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもあります。
|シリーズ名
|型番
|概要
|WD Element Desktop
|WDBBKG0220HBK-JESN
|22TBの大容量外付けハードディスク
|My Book Duo
|WDBFBE0360JBK-JEEX/E
|2台のハードディスクを内蔵したRAID対応外付けハードディスク
|WD_Black D30 Game Drive
|WDBATL0020BBK-WESN
|据置できるコンパクトなゲーム向け外付けSSD
|My Passport SSD
|WDBAGF0040BGY-WESN
|大容量4TBのポータブルSSD
|Ultra Fit USB Flash
|SDCZ430-256G-J46
|ノートPCに挿したままでも気にならない超小型USBメモリー
|Extreme PRO UHSII SD Card
|SDSDXEP-128G-GHJIN
|リード最大280MB/sでUHS-II V60に対応する高速SDカード
|Ultra microSD Card
|SDSQUAC-256G-GH3MA
|Switchやスマホの容量アップに向くmicroSDカード
|Portable SSD Extreme E61
|SDSSDE61-4T00-GH25
|最大読出し1,050MB/秒、最大書込み1,000MB/秒の4TBポータブルSSD
|Portable SSD E20
|SDSSDE20-1T00-GH25
|メタル筐体で重厚感・高級感のあるスティック型ポータブルSSD
|WD_BLACK SN770 NVMe SSD
|WDS200T3X0E-EC
|最大5,150MB/秒の高速M.2 PCIe Gen4 x4 SSD
|WD Blue HDD 3.5
|WD60EZAX-AJP
|6TBのWD Blue 3.5インチハードディスク
|WD Red Plus HDD 3.5
|WD80EFZZ-EC
|パフォーマンスの高いNAS向けのハードディスクドライブ