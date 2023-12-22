NTTドコモは2024年3月1日より、提携CATV事業者の卸FTTHサービスを利用した光ブロードバンドサービス／インターネット接続サービスをセットで提供する「ドコモ光 10ギガ タイプC」の提供を開始する。
「ドコモ光 10ギガ」は、最大通信速度10Gbpsの光ブロードバンドサービス。現在、選べるプロバイダーの異なる「タイプA」「タイプB」と、プロバイダー契約をユーザーが別途行う「単独プラン」が利用でき、これにCATV事業者の卸FTTHサービスを利用する「タイプC」が加わることになる。
提携CATV事業者の10ギガ光ブロードバンドサービスの利用者は工事不要／利用中の危機の変更なしで「ドコモ光 10ギガ タイプC」に加入し、利用開始できる。また提携CATV事業者の放送サービスを利用中の場合、本プランを契約しても放送サービスの契約変更は不要。
「ドコモ光 10ギガ タイプC」の月額料金はタイプAと同じで、2年定期契約プランで6,380円。定期契約なしプランの場合はプラス1,650円、解約金は5,500円となる。これを含めた「ドコモ光 10ギガ」の各プランの月額料金は下表のようになる。
|プラン
|2年定期契約の場合
|定期契約なし
|タイプA
|6,380円
|8,030円
|タイプB
|6,600円
|8,250円
|タイプC
|6,380円
|8,030円
|単独タイプ
|5,940円
|7,590円
「ドコモ光 10ギガ タイプC」の対応CATV事業者とそれぞれの提供エリアは以下のとおり。
- 株式会社シー・ティー・ワイ：【三重県】四日市市、いなべ市、三重郡菰野町、桑名市長島町、桑名郡木曽岬町
- 株式会社ケーブルネット鈴鹿：【三重県】鈴鹿市
- 近鉄ケーブルネットワーク株式会社：【奈良県】奈良市（旧月ヶ瀬村、旧都祁村は除く）、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市（旧西吉野村、旧大塔村は除く）、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、生駒郡（平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町）、磯城郡（川西町、三宅町、田原本町）、高市郡（高取町、明日香村）、トピックス北葛城郡（上牧町、王寺町、広陵町、河合町）【大阪府】四條畷市
- 株式会社エヌ・シィ・ティ：【新潟県】長岡市、三条市、見附市、小千谷市、燕市、柏崎市、加茂市、南蒲原郡田上町、魚沼市、南魚沼市、三島郡出雲崎町
- KBN株式会社：【香川県】坂出市、綾歌郡宇多津町、善通寺市
- 株式会社テレビ岸和田：【大阪府】岸和田市、大阪府泉北郡忠岡町
- 株式会社KCN京都：【京都府】相楽郡精華町の一部、相楽郡笠置町、相楽郡南山城村、木津川市の一部、京田辺市の一部、城陽市の一部、宇治市の一部、久世郡久御山町の一部
- 鹿沼ケーブルテレビ株式会社：【栃木県】鹿沼市
- CCNet株式会社：【愛知県】春日井市、小牧市、犬山市、扶桑町、大口町、名古屋市緑区、豊明市、東郷町、日進市
- 知多メディアスネットワーク株式会社：【愛知県】東海市、知多市、大府市、東浦町、名古屋市・阿久比町の一部