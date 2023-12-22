NTTドコモは2024年3月1日より、提携CATV事業者の卸FTTHサービスを利用した光ブロードバンドサービス／インターネット接続サービスをセットで提供する「ドコモ光 10ギガ タイプC」の提供を開始する。

ドコモ光 10ギガ

「ドコモ光 10ギガ」は、最大通信速度10Gbpsの光ブロードバンドサービス。現在、選べるプロバイダーの異なる「タイプA」「タイプB」と、プロバイダー契約をユーザーが別途行う「単独プラン」が利用でき、これにCATV事業者の卸FTTHサービスを利用する「タイプC」が加わることになる。

提携CATV事業者の10ギガ光ブロードバンドサービスの利用者は工事不要／利用中の危機の変更なしで「ドコモ光 10ギガ タイプC」に加入し、利用開始できる。また提携CATV事業者の放送サービスを利用中の場合、本プランを契約しても放送サービスの契約変更は不要。

「ドコモ光 10ギガ タイプC」の月額料金はタイプAと同じで、2年定期契約プランで6,380円。定期契約なしプランの場合はプラス1,650円、解約金は5,500円となる。これを含めた「ドコモ光 10ギガ」の各プランの月額料金は下表のようになる。

プラン 2年定期契約の場合 定期契約なし タイプA 6,380円 8,030円 タイプB 6,600円 8,250円 タイプC 6,380円 8,030円 単独タイプ 5,940円 7,590円

「ドコモ光 10ギガ タイプC」の対応CATV事業者とそれぞれの提供エリアは以下のとおり。