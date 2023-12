米Fotune誌において、レモンド米商務長官がNVIDIAの対中輸出規制準拠版バリアント開発について言及したと報じられている。「もし再設計したとしても、私が翌日にでも制御するつもりだ」と発言したようだ。

NVIDIA、中国向けのマイチェン連発で商務長官から怒られる - 全部規制すると明言

12月3日(現地時間)の記者会見における内容。米国企業は商務省が半導体輸出に課している輸出規制など、国家安全保障上の優先事項に準拠する必要があると改めて言及。NVIDIAが「H800」「A800」などのバリアントを開発したことを受け、「If you redesign a chip around a particular cut line that enables them to do AI, I’m going to control it the very next day,(AI機能が可能な特定のカットラインでチップを再設計したとしても、私が翌日にでも制御する)」と述べた。

レモンド米商務長官はその中で、「中国との意思疎通は両国関係の安定化に役立つが、国家安全保障の問題に関しては脅威に対してしっかり注視していく必要がある」とも話している。