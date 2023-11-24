iiyama PC、第12世代Core搭載15型ノートPC発売 - BTO対応で89,800円から

ユニットコムは11月24日、「iiyama PC」ブランドから第12世代Intel Coreプロセッサを搭載する15型ノートPCを発売した。構成をカスタマイズできるBTOに対応しており、標準構成時の価格は89,800円から。
第12世代Coreプロセッサのうち、モバイル向けながらゲーミングノートPC等への採用が多いIntel Core Hシリーズを搭載するモバイルノートPC。性能重視のPコアと効率重視のEコアを混載しており、用途に応じてインテリジェントな制御を実現。様々な用途で快適に利用できるとしている。
STYLE-15FH127-i5-UHEX [Windows 11 Home]
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：Intel Core i5-12450H プロセッサ
- メモリ：DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 8GB(8GB×1)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：インテル UHD Graphics
- ディスプレイ：15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
- 価格：
STYLE-15FH127-i7-UHEX [Windows 11 Home]
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：Intel Core i7-12650H プロセッサ
- メモリ：DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 8GB(8GB×1)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：インテル UHD Graphics
- ディスプレイ：15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
- 価格：99,800円