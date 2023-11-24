パソコンショップアークは11月24日、「アーク BLACKFRIDAYタイムセール」を開催すると発表した。実施期間は2023年11月24日（金）00:00 から2023年11月27日（月）23:59まで。

  • アーク、Razer製ゲーミングノートPC台数限定特価のBLACK FRIDAYタイムセール

期間中、PCパーツやゲーミングデバイス、メーカー製ゲーミングノートPCやarkhiveオリジナルBTOパソコンをお得に購入できるというセール施策。中でも「RazerBlade」シリーズのゲーミングの0とPCに台数限定特価が設定されており、一例として販売価格は下記の通り。

  • RZ09-0421NJD3-R3J1

  • 型番：RZ09-0421NJD3-R3J1
  • プロセッサ：Intel Core i7-12800H
  • メモリ：16GBメモリー搭載
  • ストレージ：1TB SSD
  • グラフィックス：GeForce RTX 3070 Ti
  • ディスプレイ：15インチ 240Hz QHD
  • 価格：通常価格419,800円→299,800円。通常価格から12万円引き（28.6%オフ）

  • RZ09-0421EJD3-R3J1

  • 型番：RZ09-0421EJD3-R3J1
  • プロセッサ：Intel Core i7-12800H
  • メモリ：16GBメモリー搭載
  • ストレージ：1TB SSD
  • グラフィックス：GeForce RTX 3060
  • ディスプレイ：15インチ 240Hz QHD
  • 価格：通常価格349,800円→269,800円。 通常価格から8万円引き（22.9%OFF）

  • RZ09-0484RJH3-R3J1

  • 型番：RZ09-0484RJH3-R3J1
  • プロセッサ：Intel Core i9-13950HX
  • メモリ：1TB SSD
  • ストレージ：16GBメモリー搭載
  • グラフィックス：GeForce RTX 4060
  • ディスプレイ：18インチ 240Hz QHD+
  • 価格：通常価格483,800円→433,800円。通常価格から5万円円引き（10.3%OFF