パソコンショップアークは11月24日、「アーク BLACKFRIDAYタイムセール」を開催すると発表した。実施期間は2023年11月24日（金）00:00 から2023年11月27日（月）23:59まで。
期間中、PCパーツやゲーミングデバイス、メーカー製ゲーミングノートPCやarkhiveオリジナルBTOパソコンをお得に購入できるというセール施策。中でも「RazerBlade」シリーズのゲーミングの0とPCに台数限定特価が設定されており、一例として販売価格は下記の通り。
- 型番：RZ09-0421NJD3-R3J1
- プロセッサ：Intel Core i7-12800H
- メモリ：16GBメモリー搭載
- ストレージ：1TB SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 3070 Ti
- ディスプレイ：15インチ 240Hz QHD
- 価格：通常価格419,800円→299,800円。通常価格から12万円引き（28.6%オフ）
- 型番：RZ09-0421EJD3-R3J1
- プロセッサ：Intel Core i7-12800H
- メモリ：16GBメモリー搭載
- ストレージ：1TB SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 3060
- ディスプレイ：15インチ 240Hz QHD
- 価格：通常価格349,800円→269,800円。 通常価格から8万円引き（22.9%OFF）
- 型番：RZ09-0484RJH3-R3J1
- プロセッサ：Intel Core i9-13950HX
- メモリ：1TB SSD
- ストレージ：16GBメモリー搭載
- グラフィックス：GeForce RTX 4060
- ディスプレイ：18インチ 240Hz QHD+
- 価格：通常価格483,800円→433,800円。通常価格から5万円円引き（10.3%OFF