去る11月11日・12日、東京は皇居近くの科学技術館にて「東京楽器博2023」が開催されました。楽器メーカーや関連企業が出展し、実際の楽器に触れて弾いて試せるイベントです。

デジタル技術を駆使したシンセサイザーや機材、ギターとエレクター、ドラムなどがところ狭しと展示され、プロのミュージシャンやアーティストによるデモンストレーション、セミナーも豊富でした。リアルな楽器イベントは久しぶりということで、会場はどこもかしこも大盛況。東京楽器博2023に出展していたカシオ計算機のブースを取材しました。

カシオというと時計のG-SHOCKや電卓のイメージが強いかもしれませんが、古くから電子楽器にも力を入れています。スリムでスタイリッシュな電子ピアノ「Privia PX-S7000」シリーズや、ドイツの老舗で名門ピアノメーカー「C.ベヒシュタイン」とコラボレーションした電子ピアノ「CELVIANO Grand Hybrid」、鍵盤が光って演奏をサポートしてくれる「カシオトーン 光ナビゲーションキーボード」などは、近年のヒット作です。

そんなカシオブースのメイン機材は、キーボードの「CT-S1000V」。ハイアマチュアからセミプロ、プロのミュージシャンをターゲットにした高機能モデルです。ブースには6台のCT-S1000Vが並び、自由に試奏できました。音の出力はそれぞれに接続されたヘッドホンです。ちなみにソニーのモニターヘッドホン(MDR-CD900ST)でした。

この日のためにカシオが用意したCT-S1000V用のコンテンツは、ボーカル。CT-S1000Vは独自の「Vocal Synthesis」という技術を搭載しており、鍵盤を弾いて「歌」を生み出せるのです。

Vocal Synthesisは音声合成の一種。はきはきとした聞き取りやすい発音ではないものの、不自然さは感じません。スマホやタブレットの専用アプリで歌詞を入力し、CT-S1000Vの鍵盤で自由にメロディを奏でます。すると、プレイヤーが弾くメロディに合わせて、入力した歌詞をCT-S1000Vがボーカルとして歌う仕組みです。音符と歌詞(単語)が対応するイメージでしょうか。CT-S1000Vは多彩なボーカル音色を内蔵していて、曲のテンポや音程も自動で合わせてくれます。

ブースで「CT-S1000Vの歌声」を体験した来場者はみな一様に驚いた表情。一言目には「おぉ~!」が聞こえてきます。子どもたちにも好評です。CT-S1000Vはプロも使う本格的な機材ですが、ここはお祭り。CT-S1000Vにつながっていたタブレットでは自由に歌詞を入力できたため、好きな歌のフレーズを入力して演奏を楽しんでいました。

カシオのWebサイトでは、CT-S1000Vのデモ映像やミュージシャンの解説映像が公開されているので、ご覧になってみてください。

【動画】"Let them know you are here" by 江夏正晃(MASAAKI Enatsu)featuring Casiotone CT-S1000V

※カシオのデモ映像から。音声が流れます。ご注意ください