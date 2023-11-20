プラススタイル（BBソフトサービス）は11月20日、「楽天Black Friday」において、+Style家電・デバイスをはじめとしたスマートデバイス98商品を出品すると発表した。セール期間は11月21日20時00分～11月27日1時59分まで。
楽天Black Fridayでは、50％オフ以上の割引商品を含む合計98製品がセール対象。割引率はセール品によって異なり、クーポンの適用で安くなる製品もある。注目商品は、微細粒子除去率99.98％の高性能HEPA13フィルターを搭載する「Smartmi スマート空気清浄機」が79％オフの4,980円、充電機能搭載の世界最薄ポータブルプロジェクター「Yaber Pico T1」が63％オフの19,800円、家電をスマホや音声で操作できる+Styleコンセントが60％オフの1,480円など。
そのほかの対象製品とセール価格は以下の通り。
割り引き対象商品
|商品名
|通常価格
|セール価格
|割引額
|割引率
|＋Style LED電球（調光・調色/E17）
|3,080円
|2,480円
|600円
|19％
|＋Style LED電球（調光・調色/E17） 2個パック
|4,760円
|3,980円
|780円
|16％
|＋Style LED電球（人感/E26）
|3,980円
|3,480円
|500円
|12％
|＋Style LED電球（RGB調色/E26）
|3,780円
|2,480円
|1,300円
|34％
|＋Style LED電球（調光/E26）2個セット
|5,580円
|2,480円
|3,100円
|55％
|＋Style LED電球（調光/E26）4個セット
|9,580円
|4,860円
|4,720円
|49％
|＋Style LED電球（調光・調色）
|3,180円
|1,480円
|1,700円
|53％
|＋Style LED電球（調光・調色/E26）2個セット
|5,980円
|2,860円
|3,120円
|52％
|＋Style LED電球（調光・調色/E26）4個セット
|9,980円
|5,420円
|4,560円
|45％
|＋Style LEDエジソン電球（調光・調色/E26）
|3,680円
|2,980円
|700円
|19％
|＋Style LEDエジソン電球（調光・調色/E26） 2個パック
|6,980円
|5,860円
|1,120円
|16％
|＋Style LEDシーリングライト（調光・調色/6畳）
|9,980円
|6,480円
|3,500円
|35％
|＋Style LEDシーリングライト（調光・調色/8-10畳）
|11,480円
|7,480円
|4,000円
|34％
|＋Style コンセント
|3,780円
|1,480円
|2,300円
|60％
|＋Style コンセント（2個セット）
|6,980円
|2,880円
|4,100円
|58％
|スマート全自動コーヒーメーカー
|15,500円
|9,980円
|5,520円
|35％
|＋Style センサー（ドア・窓）
|3,680円
|2,980円
|700円
|19％
|＋Style センサー（人感）
|4,680円
|2,980円
|1,700円
|36％
|スマートセンサー（漏水）
|4,280円
|2,980円
|1,300円
|30％
|＋Style マルチリモコン
|9,680円
|3,980円
|5,700円
|58％
|＋Style センサー（CO2・温湿度）
|15,800円
|8,980円
|6,820円
|43％
|＋Style 睡眠チェッカー
|15,800円
|14,800円
|1,000円
|6％
|＋Style センサー（温湿度）
|4,980円
|1,980円
|3,000円
|60％
|＋Style 睡眠チェッカー
|15,800円
|14,800円
|1,000円
|6％
|＋Style まもサーチTag
|2,680円
|2,280円
|400円
|14％
|まもサーチ2 専用ソフトカバー ライトブルー
|1,700円
|980円
|720円
|42％
|まもサーチ2 専用ソフトカバー ピンク
|1,700円
|980円
|720円
|42％
|まもサーチ2 専用ソフトカバー レッド
|1,700円
|980円
|720円
|42％
|Smartmi スマート扇風機3
|15,800円
|9,990円
|5,810円
|36％
|Smartmi スマート空気清浄機
|23,800円
|4,980円
|18,820円
|79％
|Aladdin Connector
|15,800円
|13,800円
|2,000円
|12％
|popIn Aladdin 2 Plus
|129,800円
|119,800円
|10,000円
|7％
|popIn Aladdin 2 Plusコネクタセット
|145,600円
|129,800円
|15,800円
|10％
|popIn Aladdin 2 PlusTVチューナーセット
|148,600円
|134,800円
|13,800円
|9％
|popIn Aladdin 2 Plusスマートマルチリモコンセット
|135,980円
|119,800円
|16,180円
|11％
|XGIMI Halo
|96,800円
|72,800円
|24,000円
|24％
|Sculptor 15.8インチモバイルモニターM158FA
|23,800円
|14,800円
|9,000円
|37％
|Sculptor 15.8インチモバイルモニターM158LR
|27,800円
|12,800円
|15,000円
|53％
|Sculptor 15.6インチモバイルモニターM156LRU
|59,800円
|39,800円
|20,000円
|33％
|Yaber Pico T1
|54,800円
|19,800円
|35,000円
|63％
|Yaber Ace K1
|59,800円
|39,990円
|19,810円
|33％
|static MAGPLUS STC-MP1G（Space Grey）
|5,980円
|3,480円
|2,500円
|41％
|static MAGPLUS STC-MP1G（White）
|5,980円
|2,980円
|3,000円
|50％
|Oclean X Pro/Pink
|15,800円
|11,060円
|4,740円
|30％
クーポン割引き
|商品名
|通常価格
|割引クーポン額
|スマートLEDシーリングライト6畳
|8,980円
|4,500円オフ
|スマートLEDシーリングライト 8～10畳
|10,480円
|5,000円オフ
|＋Style LEDシーリングライト（調光・調色/12畳）
|12,980円
|4,500円オフ
|＋Style LEDホームランタン（RGB調色）
|12,480円
|9,500円オフ
|スマート加湿器（卓上）
|4,980円
|2,000円オフ
|＋Style 扇風機
|15,980円
|6,000円オフ
|スマートカーテン
|14,800円
|7,500円オフ
|カーテンユニット
|11,800円
|6,500円オフ
|【両開きセット】スマートカーテン＋カーテンユニット
|23,600円
|11,500円オフ
|＋Style ホームカメラ（フレキシブルアーム）
|8,980円
|2,500円オフ
|＋Style ホームカメラ
|6,480円
|1,000円オフ
|＋Style セキュリティカメラ
|11,980円
|7,000円オフ
|＋Style まもサーチ3
|4,980円
|1,000円オフ
|まもサーチ3+ケース カフェラテ
|6,660円
|1,000円オフ
|まもサーチ3+ケース ライトグレー
|6,660円
|1,000円オフ
|まもサーチ3+ケース ピスタチオ
|6,660円
|1,000円オフ
|まもサーチ3+ケース ライム
|6,660円
|1,000円オフ
|まもサーチ3+ケース ターコイズ
|6,660円
|1,000円オフ
|まもサーチ3+ケース ライトブルー
|6,660円
|1,000円オフ
|まもサーチ3+ケース ロイヤルブルー
|6,660円
|1,000円オフ
|まもサーチ3+ケース ラベンダー
|6,660円
|1,000円オフ
|まもサーチ3+ケース サクラ
|6,660円
|1,000円オフ
|まもサーチ3+ケース ピーチ
|6,660円
|1,000円オフ
|＋Style スイッチ（本体）
|4,480円
|1,500円オフ
|＋Style スイッチ（2個セット）
|8,480円
|3,000円オフ
|＋Style スイッチ（どこでも操作セット）
|7,980円
|3,000円オフ
|＋Style もぐもぐウォッチャー
|19,800円
|10,000円オフ
|Smartmi 小型スマート空気清浄機P1 ブラックカラー
|15,800円
|6,000円オフ
|Yeelight LEDスクリーンハンギングライト
|15,800円
|5,000円オフ
|Yeelight スマートベッドサイドランプ
|8,980円
|7,000円オフ
|Yeelight × Razer LEDスマートランプD2
|8,980円
|7,000円オフ
|Yeelight LEDスマートシーリングライト 6畳タイプ
|11,980円
|8,500円オフ
|Yeelight LEDスマートシーリングライト 8畳タイプ
|12,980円
|8,500円オフ
|bebird スマート耳かき Note3 Pro Max（ブルー）
|11,800円
|4,000円オフ
|bebird スマート耳かき Note3 Pro Max（ホワイト）
|11,800円
|4,000円オフ
|スマートバスマット（グレー）
|16,980円
|10%オフ
|スマートバスマット（グリーン）
|16,980円
|10%オフ
|スマートバスマット（ダークグレー）
|16,980円
|10%オフ
|ソフト珪藻土マット（グレー）
|4,480円
|10%オフ
|ソフト珪藻土マット（グリーン）
|4,480円
|10%オフ
|ソフト珪藻土マット（ダークグレー）
|4,480円
|10%オフ
|XGIMI MoGo Pro Plus
|80,080円
|40,000円オフ
|Oclean X Pro Digital Set/Silver
|19,800円
|5,940円オフ
|Oclean X Pro Digital Set/Golden
|19,800円
|5,940円オフ
|Oclean X Pro/Blue
|15,800円
|5,820円オフ
|Oclean X Pro/Green
|15,800円
|5,820円オフ
|Oclean X Pro/Purple
|15,800円
|5,820円オフ
|Oclean Air 2T/Green
|9,800円
|3,820円オフ
|Oclean Air 2T/White
|9,800円
|3,820円オフ
|Oclean Flow/White円
|6,800円
|1,820円オフ
|Oclean Flow/Blue円
|6,800円
|1,820円オフ
|Oclean Endurance/Black
|5,480円
|1,500円オフ
|Oclean Endurance/White
|5,480円
|1,500円オフ
|Oclean W1/White
|10,800円
|1,820円オフ
|Oclean W1/Purple
|10,800円
|1,820円オフ