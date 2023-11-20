プラススタイル（BBソフトサービス）は11月20日、「楽天Black Friday」において、+Style家電・デバイスをはじめとしたスマートデバイス98商品を出品すると発表した。セール期間は11月21日20時00分～11月27日1時59分まで。

  • セールで特価販売する「Smartmi スマート空気清浄機」

楽天Black Fridayでは、50％オフ以上の割引商品を含む合計98製品がセール対象。割引率はセール品によって異なり、クーポンの適用で安くなる製品もある。注目商品は、微細粒子除去率99.98％の高性能HEPA13フィルターを搭載する「Smartmi スマート空気清浄機」が79％オフの4,980円、充電機能搭載の世界最薄ポータブルプロジェクター「Yaber Pico T1」が63％オフの19,800円、家電をスマホや音声で操作できる+Styleコンセントが60％オフの1,480円など。

  • 世界最薄のポータブルプロジェクター「Yaber Pico T1」

  • ベストセラーのスマート家電「スマート全自動コーヒーメーカー」

そのほかの対象製品とセール価格は以下の通り。

割り引き対象商品

商品名 通常価格 セール価格 割引額 割引率
＋Style LED電球（調光・調色/E17） 3,080円 2,480円 600円 19％
＋Style LED電球（調光・調色/E17） 2個パック 4,760円 3,980円 780円 16％
＋Style LED電球（人感/E26） 3,980円 3,480円 500円 12％
＋Style LED電球（RGB調色/E26） 3,780円 2,480円 1,300円 34％
＋Style LED電球（調光/E26）2個セット 5,580円 2,480円 3,100円 55％
＋Style LED電球（調光/E26）4個セット 9,580円 4,860円 4,720円 49％
＋Style LED電球（調光・調色） 3,180円 1,480円 1,700円 53％
＋Style LED電球（調光・調色/E26）2個セット 5,980円 2,860円 3,120円 52％
＋Style LED電球（調光・調色/E26）4個セット 9,980円 5,420円 4,560円 45％
＋Style LEDエジソン電球（調光・調色/E26） 3,680円 2,980円 700円 19％
＋Style LEDエジソン電球（調光・調色/E26） 2個パック 6,980円 5,860円 1,120円 16％
＋Style LEDシーリングライト（調光・調色/6畳） 9,980円 6,480円 3,500円 35％
＋Style LEDシーリングライト（調光・調色/8-10畳） 11,480円 7,480円 4,000円 34％
＋Style コンセント 3,780円 1,480円 2,300円 60％
＋Style コンセント（2個セット） 6,980円 2,880円 4,100円 58％
スマート全自動コーヒーメーカー 15,500円 9,980円 5,520円 35％
＋Style センサー（ドア・窓） 3,680円 2,980円 700円 19％
＋Style センサー（人感） 4,680円 2,980円 1,700円 36％
スマートセンサー（漏水） 4,280円 2,980円 1,300円 30％
＋Style マルチリモコン 9,680円 3,980円 5,700円 58％
＋Style センサー（CO2・温湿度） 15,800円 8,980円 6,820円 43％
＋Style 睡眠チェッカー 15,800円 14,800円 1,000円 6％
＋Style センサー（温湿度） 4,980円 1,980円 3,000円 60％
＋Style 睡眠チェッカー 15,800円 14,800円 1,000円 6％
＋Style まもサーチTag 2,680円 2,280円 400円 14％
まもサーチ2 専用ソフトカバー ライトブルー 1,700円 980円 720円 42％
まもサーチ2 専用ソフトカバー ピンク 1,700円 980円 720円 42％
まもサーチ2 専用ソフトカバー レッド 1,700円 980円 720円 42％
Smartmi スマート扇風機3 15,800円 9,990円 5,810円 36％
Smartmi スマート空気清浄機 23,800円 4,980円 18,820円 79％
Aladdin Connector 15,800円 13,800円 2,000円 12％
popIn Aladdin 2 Plus 129,800円 119,800円 10,000円 7％
popIn Aladdin 2 Plusコネクタセット 145,600円 129,800円 15,800円 10％
popIn Aladdin 2 PlusTVチューナーセット 148,600円 134,800円 13,800円 9％
popIn Aladdin 2 Plusスマートマルチリモコンセット 135,980円 119,800円 16,180円 11％
XGIMI Halo 96,800円 72,800円 24,000円 24％
Sculptor 15.8インチモバイルモニターM158FA 23,800円 14,800円 9,000円 37％
Sculptor 15.8インチモバイルモニターM158LR 27,800円 12,800円 15,000円 53％
Sculptor 15.6インチモバイルモニターM156LRU 59,800円 39,800円 20,000円 33％
Yaber Pico T1 54,800円 19,800円 35,000円 63％
Yaber Ace K1 59,800円 39,990円 19,810円 33％
static MAGPLUS STC-MP1G（Space Grey） 5,980円 3,480円 2,500円 41％
static MAGPLUS STC-MP1G（White） 5,980円 2,980円 3,000円 50％
Oclean X Pro/Pink 15,800円 11,060円 4,740円 30％

クーポン割引き

商品名 通常価格 割引クーポン額
スマートLEDシーリングライト6畳 8,980円 4,500円オフ
スマートLEDシーリングライト 8～10畳 10,480円 5,000円オフ
＋Style LEDシーリングライト（調光・調色/12畳） 12,980円 4,500円オフ
＋Style LEDホームランタン（RGB調色） 12,480円 9,500円オフ
スマート加湿器（卓上） 4,980円 2,000円オフ
＋Style 扇風機 15,980円 6,000円オフ
スマートカーテン 14,800円 7,500円オフ
カーテンユニット 11,800円 6,500円オフ
【両開きセット】スマートカーテン＋カーテンユニット 23,600円 11,500円オフ
＋Style ホームカメラ（フレキシブルアーム） 8,980円 2,500円オフ
＋Style ホームカメラ 6,480円 1,000円オフ
＋Style セキュリティカメラ 11,980円 7,000円オフ
＋Style まもサーチ3 4,980円 1,000円オフ
まもサーチ3+ケース カフェラテ 6,660円 1,000円オフ
まもサーチ3+ケース ライトグレー 6,660円 1,000円オフ
まもサーチ3+ケース ピスタチオ 6,660円 1,000円オフ
まもサーチ3+ケース ライム 6,660円 1,000円オフ
まもサーチ3+ケース ターコイズ 6,660円 1,000円オフ
まもサーチ3+ケース ライトブルー 6,660円 1,000円オフ
まもサーチ3+ケース ロイヤルブルー 6,660円 1,000円オフ
まもサーチ3+ケース ラベンダー 6,660円 1,000円オフ
まもサーチ3+ケース サクラ 6,660円 1,000円オフ
まもサーチ3+ケース ピーチ 6,660円 1,000円オフ
＋Style スイッチ（本体） 4,480円 1,500円オフ
＋Style スイッチ（2個セット） 8,480円 3,000円オフ
＋Style スイッチ（どこでも操作セット） 7,980円 3,000円オフ
＋Style もぐもぐウォッチャー 19,800円 10,000円オフ
Smartmi 小型スマート空気清浄機P1 ブラックカラー 15,800円 6,000円オフ
Yeelight LEDスクリーンハンギングライト 15,800円 5,000円オフ
Yeelight スマートベッドサイドランプ 8,980円 7,000円オフ
Yeelight × Razer LEDスマートランプD2 8,980円 7,000円オフ
Yeelight LEDスマートシーリングライト 6畳タイプ 11,980円 8,500円オフ
Yeelight LEDスマートシーリングライト 8畳タイプ 12,980円 8,500円オフ
bebird スマート耳かき Note3 Pro Max（ブルー） 11,800円 4,000円オフ
bebird スマート耳かき Note3 Pro Max（ホワイト） 11,800円 4,000円オフ
スマートバスマット（グレー） 16,980円 10%オフ
スマートバスマット（グリーン） 16,980円 10%オフ
スマートバスマット（ダークグレー） 16,980円 10%オフ
ソフト珪藻土マット（グレー） 4,480円 10%オフ
ソフト珪藻土マット（グリーン） 4,480円 10%オフ
ソフト珪藻土マット（ダークグレー） 4,480円 10%オフ
XGIMI MoGo Pro Plus 80,080円 40,000円オフ
Oclean X Pro Digital Set/Silver 19,800円 5,940円オフ
Oclean X Pro Digital Set/Golden 19,800円 5,940円オフ
Oclean X Pro/Blue 15,800円 5,820円オフ
Oclean X Pro/Green 15,800円 5,820円オフ
Oclean X Pro/Purple 15,800円 5,820円オフ
Oclean Air 2T/Green 9,800円 3,820円オフ
Oclean Air 2T/White 9,800円 3,820円オフ
Oclean Flow/White円 6,800円 1,820円オフ
Oclean Flow/Blue円 6,800円 1,820円オフ
Oclean Endurance/Black 5,480円 1,500円オフ
Oclean Endurance/White 5,480円 1,500円オフ
Oclean W1/White 10,800円 1,820円オフ
Oclean W1/Purple 10,800円 1,820円オフ