KDDI／沖縄セルラーは11月17日、オンライン専用プラン「povo2.0」において、期間限定トッピング「データ追加25GB（30日間）」の提供を開始した。

  • povo2.0、25GB（30日間）で3,180円の期間限定トッピング

    povo2.0、25GB（30日間）で3,180円の期間限定トッピング

データ容量25GB、有効期間30日間のデータトッピング。料金は3,180円／回。11月17日10時から12月17日23時59分までの期間限定で販売する。

通常提供している「データ追加20GB（30日間）」（2,700円／回）よりもう少し多めのデータ容量が欲しい人向けとしており、480円の差額で5GB多い設定となっている。