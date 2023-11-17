povo2.0、25GB（30日間）で3,180円の期間限定トッピング

KDDI／沖縄セルラーは11月17日、オンライン専用プラン「povo2.0」において、期間限定トッピング「データ追加25GB（30日間）」の提供を開始した。
データ容量25GB、有効期間30日間のデータトッピング。料金は3,180円／回。11月17日10時から12月17日23時59分までの期間限定で販売する。
通常提供している「データ追加20GB（30日間）」（2,700円／回）よりもう少し多めのデータ容量が欲しい人向けとしており、480円の差額で5GB多い設定となっている。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
ドコモ、dポイントクラブ会員向けのディズニーカレンダー無料配布を打ち切り
ワイモバイル、「iPhone 13」を11月15日から販売 - 機種変更で2万円引き
UQ mobile、「iPhone 13」を11月22日から販売 - MNPなら92,720円
佐野正弘のケータイ業界情報局 第113回 突然浮上した「NTT法」を巡る議論、なぜNTT法を見直す必要が出てきた？
auとUQ mobileで「BLACK FRIDAY 2023」 スマホとスマートウォッチを割り引き
NTTドコモ、au (KDDI)、ソフトバンク、Y!mobile (ワイモバイル)に関する情報を集約。スマートフォンなどの端末製品や料金プラン、キャンペーン、割引情報などを掲載。