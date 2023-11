世界初！「食べられる」Xbox純正コントローラーが誕生 - ネット「作り込みすご」「ワケガワカラナイヨ」

Microsoftは、新作映画「ウォンカとチョコレート工場のはじまり」の12月公開を記念して、世界初の食べられる公式ゲームコントローラーだという「食用Xboxコントローラー」を発表した。新作映画のキャンペーン賞品となるようだ。ネットでは「作り込みすご」「ワケガワカラナイヨ」などと話題となっている。

このXboxコントローラーは、100%チョコレート製で、金色の包装紙で包まれている。ボタンなどの細かいところまで再現されており、見た目は完全に純正コントローラーなのだが、しっかり食べられるそうだ。

キャンペーン賞品はこのほか、新作映画にインスパイアされたという「Xbox Series X カスタム コンソール」や、チョコレート店をイメージしたゲーム機スタンドと、ディスプレイなどが用意されている。

このキャンペーンに参加するには、日本時間の12月15日までに、Xboxの公式X(旧twitter)をフォローし、ハッシュタグ「#XboxWonkaSweepstakes」をつけて、対象の投稿をリポストするだけ。対象者は、Xboxコンソールがサポートする地域の居住者で、18歳以上。日本も対象のようだ。

Follow and RT with #XboxWonkaSweepstakes for a chance to win a custom @WonkaMovie Xbox Series X & display, Edible Chocolate controller & chocolates!#WonkaMovie Only in theaters December 15



Ages 18+. Ends 12/14/23. Rules: https://t.co/JFlKtTEHaC pic.twitter.com/Mj8FTgIz3v