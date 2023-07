史上初？「ピザの香り」がするXbox純正コントローラーが誕生する - ネット「びっくりするほど欲しくない」

Microsoftは、新作映画「Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem」の8月公開を記念して、世界初となるピザの香りがするXboxコントローラーを発表した。ネットでは「え!?」「びっくりするほど欲しく無い」などと話題となっている。

このXboxコントローラー、ピザをかたどった香り放出用ディフューザーを搭載しており、そこからゲーム中、タートルズの大好きな「ピザの香り」を放出できるという。また、タートルズの兄弟のレオナルド、ラファエル、ドナテロ、ミケランジェロの特徴的な色や武器、個性を象徴する4つのデザイン・バリエーションがあるそうだ。「タートルズの最新の冒険に没頭できるゲームコンテンツと相性抜群」とのこと。

なお本コントローラーは、Twitterキャンペーンを通して、数量限定で応募者にプレゼントする。7月24日から8月13日までの期間中に、Xbox Game PassのTwitterアカウントをフォローし、対象ツイートをリツイートすることで応募可能だ。

