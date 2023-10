X(旧Twitter)は10月28日(日本時間)、新料金プラン「Xプレミアムプラス」「ベーシック」の提供を開始したことを公式アカウントでアナウンスした。

introducing Premium+



– no ads in For You or Following

– largest boost for your replies (vs other Premium tiers or unverified users)

– access to our full suite of creator tools



now available on Web ✌️



subscribe here → https://t.co/Ywvyijo9CQ