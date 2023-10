実業家のイーロン・マスク(Elon Musk)氏は10月20日、同氏がオーナーを務めるX(旧Twitter)のサブスクリプションサービス「X Premium」に、新たに2つの料金プランを導入することを明らかにした。ネットには否定的な意見もあり、「昔のTwitterを返して」「課金しても広告出るとか…」などの声が挙がっている。

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon.



One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads.