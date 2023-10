年会費は約1ドル、「X」有料化のテストがはじまる - ネットには賛否の反応

X(旧Twitter)が米国時間の10月17日、年間1ドル相当の支払いを求める新しいサブスクリプション方式「Not A Bot」のテストを、ニュージーランドとフィリピンの2カ国で開始した。ポスト可能な新規アカウント作成を有料化の対象としており、読み取り専用のアカウント作成であれば無料で据え置く。ネットでは「良いんじゃない?」「辞める人増えそう」などと話題だ。

「Not A Bot」の導入は、X上のボットやスパム投稿の削減を目的としたものだとされる。少額であっても要課金とすることで、スパムやボット活動を減らす効果が期待できるそうだ。同社は、プラットフォームのアクセシビリティと手数料のバランスをとることで、強力なボット・スパム対策になると説明している。同社では重ねて、「利益を上げるためのものではない」と強調している。

Starting today, we're testing a new program (Not A Bot) in New Zealand and the Philippines. New, unverified accounts will be required to sign up for a $1 annual subscription to be able to post & interact with other posts. Within this test, existing users are not affected.



This…