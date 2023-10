来年登場のIntel向け「LGA1851」ソケットはLGA1700向けクーラーと互換性あり？ ARCTICクーラーは対応へ

CPUクーラーなどを手掛けるデンマークのARCTICは10月26日、X(旧Twitter)上に投稿する形で、次期Intel向けソケット「LGA1851」でも既存のLGA1700との互換性が維持されていると述べた。

デスクトップ向けの第12世代から第13世代、第14世代Intel Coreプロセッサで採用されているソケット「LGA1700」向けのクーラーが、次期デスクトップ向けIntel Coreプロセッサ「Arrow Lake」で採用予定のソケット「LGA1851」でも利用できる……かもしれないという内容。あらゆるメーカーのクーラーが互換性を備えているわけではなく、あくまでARCTIC製のクーラーなら使いまわせると把握したほうがよいだろう。

なお、この投稿によると次のデスクトップ向けIntel Coreプロセッサが「Arrow Lake」であると明言している点もポイント。モバイル向けに展開される「Meteor Lake」シリーズのデスクトップ転用版とはならず、新しいアーキテクチャへと更新されるようだ。

Compatibility guaranteed! 🤝

Next year @Intel will release the new Arrow Lake processors with the LGA1851 socket. We guarantee you now that all coolers that are compatible with LGA1700 will also be compatible with LGA1851. 🤞#cooledbyarctic #intel #lga1700 #lga1851 #future #new pic.twitter.com/kBwmlq1IzS