Ubisoftタイトルごちゃまぜ無料FPS『エックスディファイアント』のパブリックテスト開催！

Ubisoftは9月27日(現地時間)、開発中だった同社新作FPSゲーム『XDefiant(エックスディファイアント)』において、パブリックテストセッションを開催すると発表した。今回はNDAの締結などは必要なく、自由にプレイして配信等も行えるようだ。

『XDefiant(エックスディファイアント)』は、Ubisoftでこれまで展開されてきた各フランチャイズのキャラクターが一堂に会して戦うFPSゲームタイトル。今回のパブリックテストセッションは日本時間9月29日午前5時から開始される予定で、参加にはUbisoftアカウントが必要。対応デバイスはPCのみで、グローバルで行われる。

Announcing XDefiant Public Test Sessions!



Test our platform we will be using for new, upcoming changes and content to the game this Thursday, 9/28, from 12 PM PT to 6 PM PT.



Pre-load is available now on Ubisoft Connect for PC!



