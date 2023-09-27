Ubisoftは9月27日（現地時間）、開発中だった同社新作FPSゲーム『XDefiant（エックスディファイアント）』において、パブリックテストセッションを開催すると発表した。今回はNDAの締結などは必要なく、自由にプレイして配信等も行えるようだ。

  • Ubisoftタイトルごちゃまぜ無料FPS『エックスディファイアント』のパブリックテスト開催！

『XDefiant（エックスディファイアント）』は、Ubisoftでこれまで展開されてきた各フランチャイズのキャラクターが一堂に会して戦うFPSゲームタイトル。今回のパブリックテストセッションは日本時間9月29日午前5時から開始される予定で、参加にはUbisoftアカウントが必要。対応デバイスはPCのみで、グローバルで行われる。