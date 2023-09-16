メディア・インテグレーションは、独Native Instruments（以下、NI）の日本公式サイトの再始動を記念し、2023年10月31日までの期間限定で、初めての音楽制作でも楽曲制作を最後まで完結できる「KOMPLETE TOOLKITキャンペーン」を実施している。あわせて、NIのオーディオインターフェイス「Komplete Audio」シリーズの値下げをアナウンスした。
本キャンペーンは、NI製の対象コントローラーとオーディオインターフェイスを組み合わせて同時購入すると、通常では付属しないNIの音楽制作バンドル「Komplete 14 Select」やナイロン弦コンサート・ギター音源「UJAM Virtual Guitarist SILK」、米Cinesamplesの50を超えるタイトルと「SONY MGM STUDIO」収録ライブラリを含む1,000以上の楽器を備えたオーケストラ音源集「MUSIO」の3カ月分、さらに米iZotopeの「おにぎりバーブ」こと「Neoverb」、iZotopeのプラグインスイート「iZotope Elements Suite」、ギター用プラグイン「Guitar Rig 7 LE」に、独AbletonのDAW「Live Lite」が特典としてプレゼントされる。
対象となるコントローラーは以下の通り。
- Komplete Kontrol M32（17,100円）
- Komplete Kontrol A25（21,400円）
- Komplete Kontrol A49（28,600円）
- Komplete Kontrol A61（35,700円）
- Maschine Mikro MK3（35,700円）
対象となるオーディオインターフェイスは以下の通り。
- Komplete Audio 1（新価格：12,400円）
- Komplete Audio 2（新価格：15,400円）
- Komplete Audio 6 MK2（新価格：26,000円）
最安のケースは「Komplete Audio 1」と「Komplete Kontrol M32」の組み合わせで29,500円となる。プレゼントされるソフトウェアは以下の通り。
音源
Massive（ウェーブテーブルシンセサイザー）
The Gentleman（高音質なアップライトピアノ音源）
Monark（モノフォニックシンセサイザー）
Reaktor Prism（物理モデル音源）
Soul Sessions（60'sソウルに特化した音源）
Retro Machines MK2（レアなビンテージシンセサイザー集）
Scarbee Mark I（70'sを象徴するエレピ音源）
Scarbee Rickenbacker Bass（Rickenbacker 4003を再現したベース音源）
Ethereal Earth（アンビエント系音源）
Hybrid Keys（90'sデジタルシンセサイザー系音源）
Vintage Organs（Hammond/Vox Continental/Farfisa Compactを再現したオルガン音源集）
Drumlab（ハイブリッドサウンドに適したドラム音源）
West Africa（西アフリカの楽器に特化した音源）
Expansions x 8（ヒップホップ、テクノ、ソウル等のジャンル別拡張音源）
UJAM Virtual Guitarist SILK（ナイロン弦コンサートギター音源)
Cinesamples Musio 3カ月ライセンス（オーケストラ音源)
エフェクト
Raum（幅広い音作りが可能なクリエイティブリバーブ）
Phasis（フェイザー）
Replika（クリエイティブディレイ)
Solid Bus Comp（象徴的なバスコンプを再現）
Guitar Rig 7 LE（アンプモデリング&マルチエフェクター）
Ozone 11 Elements（A.I.マスタリング）
Nectar 4 Elements（A.I.ミキシング）
Neutron 4 Elements（A.I.ボーカル編集）
RX 10 Elements（A.I.ノイズ除去）
Neoverb（A.I.リバーブ）
DAWほか
Ableton Live 11 Lite（DAW)）
Maschine Essentials（ビートメイキングツール）