メディア・インテグレーションは、独Native Instruments（以下、NI）の日本公式サイトの再始動を記念し、2023年10月31日までの期間限定で、初めての音楽制作でも楽曲制作を最後まで完結できる「KOMPLETE TOOLKITキャンペーン」を実施している。あわせて、NIのオーディオインターフェイス「Komplete Audio」シリーズの値下げをアナウンスした。

「KOMPLETE TOOLKITキャンペーン」

本キャンペーンは、NI製の対象コントローラーとオーディオインターフェイスを組み合わせて同時購入すると、通常では付属しないNIの音楽制作バンドル「Komplete 14 Select」やナイロン弦コンサート・ギター音源「UJAM Virtual Guitarist SILK」、米Cinesamplesの50を超えるタイトルと「SONY MGM STUDIO」収録ライブラリを含む1,000以上の楽器を備えたオーケストラ音源集「MUSIO」の3カ月分、さらに米iZotopeの「おにぎりバーブ」こと「Neoverb」、iZotopeのプラグインスイート「iZotope Elements Suite」、ギター用プラグイン「Guitar Rig 7 LE」に、独AbletonのDAW「Live Lite」が特典としてプレゼントされる。

対象となるコントローラーは以下の通り。

Komplete Kontrol M32（17,100円）

Komplete Kontrol A25（21,400円）

Komplete Kontrol A49（28,600円）

Komplete Kontrol A61（35,700円）

Maschine Mikro MK3（35,700円）

対象となるオーディオインターフェイスは以下の通り。

Komplete Audio 1（新価格：12,400円）

Komplete Audio 2（新価格：15,400円）

Komplete Audio 6 MK2（新価格：26,000円）

最安のケースは「Komplete Audio 1」と「Komplete Kontrol M32」の組み合わせで29,500円となる。プレゼントされるソフトウェアは以下の通り。