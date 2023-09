米Googleは9月14日(現地時間)、「Chromebooks will get 10 years of automatic updates(Chromebookは10年間の自動アップデートを入手する)」と題したブログ記事を公開し、Chromebookのアップデート期間を大幅に延長すると明らかにした。セキュリティアップデートだけでなく、機能アップデートも含まれる。

Chromebookは現在4週間ごとに自動アップデートを取得するように設計されており、これによってセキュリティや機能を絶えず最新の状態に維持している。今回この期間を10年に延長するとしており、セキュリティ、安定性、機能を強化すると発表。対象となるデバイスは2021年移行にリリースされたChromebookのすべてで、2021年より前のデバイスでは10年間の延長オプションを利用できるようになるという。