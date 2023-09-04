ソフトバンクは9月4日より、シャオミ製5Gスマートフォン「Xiaomi 12T Pro」をAndroid 13にアップデートするソフトウェア更新の配信を開始した。
アップデート内容はAndroid 13へのOSアップデートとセキュリティの向上。更新時間は最大20分程度で、更新後のソフトウェアバージョン（ビルド番号）は「14.0.1」となる。
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