東プレは9月1日、Amazon.co.jpの季節先取りセールにて、REALFORCE R3キーボード24製品を、最大1,749円割引で販売開始した。セール期間は2023年9月4日23時59分まで。

今回のセールでは、静電容量無接点式キーボード「REALFORCE R3」の無線／有線両対応モデル12機種、有線モデル4機種、Mac用配列モデル8機種の合計24製品を5％オフで販売。通常価格25,300〜34,980円のところ、セール期間中は24,035〜33,231円で購入できる。割引額は1,265〜1,749円。対象モデルのラインナップは以下の通り。

R3キーボード 無線／有線両対応モデル 12機種（5％オフ）

R3HA11

R3HA12

R3HA13

R3HA21

R3HA22

R3HA23

R3HC11

R3HC12

R3HC13

R3HC21

R3HC22

R3HC23

R3キーボード 有線モデル 4機種（5％オフ）

R3UA11

R3UA21

R3UC11

R3UC21

R3キーボード Mac用配列モデル 8機種（5％オフ）