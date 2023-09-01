東プレは9月1日、Amazon.co.jpの季節先取りセールにて、REALFORCE R3キーボード24製品を、最大1,749円割引で販売開始した。セール期間は2023年9月4日23時59分まで。

今回のセールでは、静電容量無接点式キーボード「REALFORCE R3」の無線／有線両対応モデル12機種、有線モデル4機種、Mac用配列モデル8機種の合計24製品を5％オフで販売。通常価格25,300〜34,980円のところ、セール期間中は24,035〜33,231円で購入できる。割引額は1,265〜1,749円。対象モデルのラインナップは以下の通り。

R3キーボード 無線／有線両対応モデル 12機種（5％オフ）

  • R3HA11
  • R3HA12
  • R3HA13
  • R3HA21
  • R3HA22
  • R3HA23
  • R3HC11
  • R3HC12
  • R3HC13
  • R3HC21
  • R3HC22
  • R3HC23

R3キーボード 有線モデル 4機種（5％オフ）

  • R3UA11
  • R3UA21
  • R3UC11
  • R3UC21

R3キーボード Mac用配列モデル 8機種（5％オフ）

  • R3HE11
  • R3HE21
  • R3HG11
  • R3HG21
  • R3HF11
  • R3HF21
  • R3HH11
  • R3HH21