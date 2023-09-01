東プレは9月1日、Amazon.co.jpの季節先取りセールにて、REALFORCE R3キーボード24製品を、最大1,749円割引で販売開始した。セール期間は2023年9月4日23時59分まで。
今回のセールでは、静電容量無接点式キーボード「REALFORCE R3」の無線／有線両対応モデル12機種、有線モデル4機種、Mac用配列モデル8機種の合計24製品を5％オフで販売。通常価格25,300〜34,980円のところ、セール期間中は24,035〜33,231円で購入できる。割引額は1,265〜1,749円。対象モデルのラインナップは以下の通り。
R3キーボード 無線／有線両対応モデル 12機種（5％オフ）
- R3HA11
- R3HA12
- R3HA13
- R3HA21
- R3HA22
- R3HA23
- R3HC11
- R3HC12
- R3HC13
- R3HC21
- R3HC22
- R3HC23
R3キーボード 有線モデル 4機種（5％オフ）
- R3UA11
- R3UA21
- R3UC11
- R3UC21
R3キーボード Mac用配列モデル 8機種（5％オフ）
- R3HE11
- R3HE21
- R3HG11
- R3HG21
- R3HF11
- R3HF21
- R3HH11
- R3HH21
Amazon #季節先取りセール 開催中🍁— REALFORCE（リアルフォース）【公式】 (@TOPRE_REALFORCE) September 1, 2023
9/4まで REALFORCE #R3キーボード 対象24製品が
5%オフ（最大1,749円値引き）とお求めやすくなります😌
Amazon REALFORCEストア↓https://t .co/uke1MhcD72
対象製品はリプライ欄に記載↓ pic.twitter.com/FIQQQ4CuwA