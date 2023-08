新作リズムアクション「ラタタン」、クラファン開始47分で2,000万円調達 - 「パタポン」の精神的続編

Ratata Artsは8月1日、クラウドファンディングサイト・Kickstarterにて、新作リズムアクションゲーム「RATATAN(ラタタン)」のクラウドファンディングキャンペーンを開始したが、わずか47分で、目標金額の2,000万円を達成するほどの人気だ。ネットでは「たのしみ~」「パタポンめちゃ好きだったから気になる」などと話題となっている。

The #Ratatan Kickstarter is officially LIVE! Thank you all for your love and support in getting this project up and running!#ラタタン Kickstarterが正式にスタートしたタン!このプロジェクトの立ち上げや運営をサポートしてくれるみんなの愛に心から感謝!https://t.co/gqPO7wzvMf pic.twitter.com/XXkj9s0YMF