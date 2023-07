ZOTAC、映画スパイダーマンコラボで限定グッズ同梱のGeForce RTX 4060 8GB搭載カード

ゾタック日本は7月14日、映画『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース(SPIDER-MAN: Across the Spider-Verse)』の公開を記念して、限定グッズを多数同梱するNVIDIA GeForce RTX 4060 8GBグラフィックスカード「ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 8GB OC SPIDER-MAN: Across the Spider-Verse Bundle」を発表した。7月21日に発売を予定しており、価格はオープンプライス。

NVIDIA GeForce RTX 4060 8GBを搭載するグラフィックスカード。映画コラボとして独自にチューニングが施されており、オリジナル版より標準でOC済み。パッケージ内に限定オリジナルグッズを多数同梱しているほか、独自ユーティリティ「FireStorm」も独自仕様のデザインになっているという。