CFD販売は7月18日、同社が取り扱う玄人志向・GALAKURO GAMINGのグラフィックスカード新製品として、「GK-RTX4070Ti-E12GB/WHITE/TP2」「GG-RTX4070Ti-E12GB/EX/TP2」「GG-RTX4070-E12GB/DF」「GG-RTX4060Ti-E8GB/OC/DF」の4モデルを発表した。7月21日から発売を予定する。
GK-RTX4070Ti-E12GB/WHITE/TP2
- コアクロックBoost： 2670 MHz
- メモリクロック：21 Gbps
- メモリビット幅：192 bit
- メモリサイズ：12 GB
- メモリ規格：GDDR6X
- 出力：DisplayPort1.4a x3、HDMI2.1a x1
- 保証期間：1年
- 想定売価：131,800円前後(税込)
GG-RTX4070Ti-E12GB/EX/TP2
- コアクロックBoost： 2670 MHz
- メモリクロック：21 Gbps
- メモリビット幅：192 bit
- メモリサイズ：12 GB
- メモリ規格：GDDR6X
- 出力：DisplayPort1.4a x3、HDMI2.1a x1
- 保証期間：3年
- 想定売価：129,800円前後(税込)
GG-RTX4070-E12GB/DF
- コアクロックBoost： 2670 MHz
- メモリクロック：21 Gbps
- メモリビット幅：192 bit
- メモリサイズ：12 GB
- メモリ規格：GDDR6X
- 出力：DisplayPort1.4a x3、HDMI2.1a x1
- 保証期間：3年
- 想定売価：129,800円前後(税込)
GG-RTX4060Ti-E8GB/OC/DF
- コアクロックBoost： 2550 MHz
- メモリクロック：18 Gbps
- メモリビット幅：128 bit
- メモリサイズ：8 GB
- メモリ規格：GDDR6
- 出力：DisplayPort1.4a x3、HDMI2.1a x1
- 保証期間：3年
- 想定売価：67,800円前後(税込)