オインクゲームズは新作デジタルゲーム『サフォと月の戦士ら(英題:Safo and The Moon Warriors)』を発表した。プラットフォームはNintendo Switch / Steam。

App Store Best of 2015およびBitSummit 2015 ビジュアル・デザイン最優秀賞ノミネートのゲーム作品『伝説の旅団(英題:Legendary Warriors)」から独特な世界観を引き継いだ『サフォと月の戦士ら』は、基本プレイ無料だった前作からゲームシステムを一新し、物語を再構築。新しい作品としてNintendo SwitchとSteamで開発中だ。

2023年冬には、クラウドファンディングサイト「Kickstarter」にてプロジェクトの実施を予定している。

'Safo and The Moon Warriors' Trailer for BitSummit 2023