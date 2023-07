7月14日に発売される「Pokémon GO Plus +」(ポケモンゴープラスプラス)における『Pokémon Sleep』『Pokémon GO』との連携内容が発表された。

「Pokémon GO Plus +」は『Pokémon GO』と『Pokémon Sleep』と連携する新しいデバイス。「Pokémon GO Plus +」と『Pokémon Sleep』をつなげると、ナイトキャップをかぶったピカチュウが、おてつだいにやってくる。通常、5匹のチームでゲームをサポートしてくれる「おてつだいポケモン」だが、ナイトキャップをかぶったピカチュウは、6匹目のおてつだいポケモンとして活躍してくれるという。

また、カビゴンの育成を手伝ってくれるだけでなく、ユーザーの睡眠もサポート。設定した起床時間と、就寝の目標時間に、ナイトキャップをかぶったピカチュウが鳴き声でお知らせしてくれるほか、睡眠計測を開始するときには、子守唄を歌ってくれる。さらに、睡眠計測をした時間の長さに応じて、ナイトキャップをかぶったピカチュウと仲良くなり、よりたくさんのきのみを拾ってきてくれるほか、起床するときに様々な鳴き声で起こしてくれるようになる。

そのほか、「Pokémon GO Plus +」と『Pokémon GO』をつないでポケストップを回すと、「Pokémon GO Plus +」に記録が残り、『Pokémon Sleep』とつないだときに『Pokémon Sleep』の中できのみを手に入れることができる。

「Pokémon GO Plus +」の価格は6,578円。本体サイズは直径約64.5mm、厚さ約18.3mm(ともに突起物含まず)。重さは約50g。

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

画面は開発中のものです。