日本エイサーは6月30日、ゲーミングモニターの新製品として4モデルを発表した。

エイサー、ゲーミングモニター4機種一挙投入 - 3サイズから選べる湾曲モデルなど

今回発売されたのは31.5インチの「ED320QRS3bmiipx」、27インチ「ED270UP2bmiipx」「XV271UM3bmiiprx」、23.6インチ「ED240QS3bmiipx」のあわせて4モデル。XV271UM3bmiiprx以外はVAパネルを採用した湾曲モデルで、高い没入感を実現。XV271UM3bmiiprxはIPSパネルを採用しており、180Hzの高リフレッシュレート駆動をサポートする。

ED320QRS3bmiipx

ED320QRS3bmiipx

サイズ：31.5インチ

解像度：フルHD（1920×1080）

リフレッシュレート：165Hz

応答速度：1ms（VRB）

輝度：250cd/㎡

入力端子：HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.4×1

価格：オープン

ED270UP2bmiipx

ED270UP2bmiipx

サイズ：27インチ

解像度：WQHD（2560×1440）

リフレッシュレート：170Hz

応答速度：1ms（VRB）

輝度：250cd/㎡

入力端子：HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1

価格：オープン

ED240QS3bmiipx

ED240QS3bmiipx

サイズ：23.6インチ

解像度：フルHD（1920×1080）

リフレッシュレート：

応答速度：180Hz

輝度：250cd/㎡

入力端子：HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.4×1

価格：オープン

XV271UM3bmiiprx

XV271UM3bmiiprx