日本エイサーは6月30日、ゲーミングモニターの新製品として4モデルを発表した。

  • エイサー、ゲーミングモニター4機種一挙投入 - 3サイズから選べる湾曲モデルなど

今回発売されたのは31.5インチの「ED320QRS3bmiipx」、27インチ「ED270UP2bmiipx」「XV271UM3bmiiprx」、23.6インチ「ED240QS3bmiipx」のあわせて4モデル。XV271UM3bmiiprx以外はVAパネルを採用した湾曲モデルで、高い没入感を実現。XV271UM3bmiiprxはIPSパネルを採用しており、180Hzの高リフレッシュレート駆動をサポートする。

ED320QRS3bmiipx

  • ED320QRS3bmiipx

  • サイズ：31.5インチ
  • 解像度：フルHD（1920×1080）
  • リフレッシュレート：165Hz
  • 応答速度：1ms（VRB）
  • 輝度：250cd/㎡
  • 入力端子：HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.4×1
  • 価格：オープン

ED270UP2bmiipx

  • ED270UP2bmiipx

  • サイズ：27インチ
  • 解像度：WQHD（2560×1440）
  • リフレッシュレート：170Hz
  • 応答速度：1ms（VRB）
  • 輝度：250cd/㎡
  • 入力端子：HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1
  • 価格：オープン

ED240QS3bmiipx

  • ED240QS3bmiipx

  • サイズ：23.6インチ
  • 解像度：フルHD（1920×1080）
  • リフレッシュレート：
  • 応答速度：180Hz
  • 輝度：250cd/㎡
  • 入力端子：HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.4×1
  • 価格：オープン

XV271UM3bmiiprx

  • XV271UM3bmiiprx

  • サイズ：27インチ
  • 解像度：WQHD（2560×1440）
  • リフレッシュレート：
  • 応答速度：1ms（GTG）/0.5ms（GTG, Min.）
  • 輝度：250cd/㎡
  • 入力端子：DisplayPort v1.2×1、HDMI 2.0×2
  • 価格：オープン