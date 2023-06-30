エイサー、ゲーミングモニター4機種一挙投入 - 3サイズから選べる湾曲モデルなど

日本エイサーは6月30日、ゲーミングモニターの新製品として4モデルを発表した。
今回発売されたのは31.5インチの「ED320QRS3bmiipx」、27インチ「ED270UP2bmiipx」「XV271UM3bmiiprx」、23.6インチ「ED240QS3bmiipx」のあわせて4モデル。XV271UM3bmiiprx以外はVAパネルを採用した湾曲モデルで、高い没入感を実現。XV271UM3bmiiprxはIPSパネルを採用しており、180Hzの高リフレッシュレート駆動をサポートする。
ED320QRS3bmiipx
- サイズ：31.5インチ
- 解像度：フルHD（1920×1080）
- リフレッシュレート：165Hz
- 応答速度：1ms（VRB）
- 輝度：250cd/㎡
- 入力端子：HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.4×1
- 価格：オープン
ED270UP2bmiipx
- サイズ：27インチ
- 解像度：WQHD（2560×1440）
- リフレッシュレート：170Hz
- 応答速度：1ms（VRB）
- 輝度：250cd/㎡
- 入力端子：HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1
- 価格：オープン
ED240QS3bmiipx
- サイズ：23.6インチ
- 解像度：フルHD（1920×1080）
- リフレッシュレート：
- 応答速度：180Hz
- 輝度：250cd/㎡
- 入力端子：HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.4×1
- 価格：オープン
XV271UM3bmiiprx
- サイズ：27インチ
- 解像度：WQHD（2560×1440）
- リフレッシュレート：
- 応答速度：1ms（GTG）/0.5ms（GTG, Min.）
- 輝度：250cd/㎡
- 入力端子：DisplayPort v1.2×1、HDMI 2.0×2
- 価格：オープン