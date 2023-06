AUKEYブランドで充電関連製品などを展開するAukey Technologyは、コイル型USBケーブル3製品を6月16日に発売する。USB-A to Lightningの「CB-AKL9」は2,580円、USB-C to Cの「CB-CC19」は1,980円、USB-C to Lightnngの「CB-CL19」は2,580円。

AUKEYが持ち運びに便利なコイル型USBケーブルを発売

伸縮可能なコイル型ケーブルを採用し、絡みにくく持ち運びに便利なことが特長。最大約150cmまで伸びる長いケーブルを、約35cmとコンパクトな状態で携帯できる。

Lightningコネクタを採用する2製品はMFi認証チップを内蔵している。USB- C to C版は最大100W(20V 5A)の高出力に対応する。データ転送は3種ともUSB 2.0相当(最大480Mbps)。