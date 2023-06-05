ユニットコムは、iiyama PCの「SENSE∞」シリーズより、YouTube・動画配信 クリエイター向けPCを発売中。また、ラファエルさん×SENSE∞動画公開を記念して、WEBクーポン配布およびクリエイターPCが当たるSNSキャンペーンを6月2日より開催している。
キャンペーン対象のSENSE∞ クリエイターPCで使える5,000円OFF WEBクーポンコードは「SENSE1000」。このWEBクーポンコードは1人1回限り、対象PC5台まで割引きとなる。有効期限は2023年6月9日 13:59まで。利用にはパソコン工房WEB会員登録が必要。WEBクーポンコードの使い方についてはこちらのページに詳しい。
また、6月2日より開催しているSNSキャンペーンは、Twitterでの応募者の中から抽選で1名に、Intel Core i7およびGeForce RTX 3060搭載の「SENSE∞ クリエイターPC」（SENSE-F079-LC137KF-RBX）を進呈するもの。
応募方法は、ラファエルさんの公式Twitter（@Raphael05166140）とSENSE ∞ 公式Twitter（@SENSE_INF）をフォローした上で、キャンペーンツイートに、ハッシュタグ「#ラファエルxセンスインフィニティ」を付けて引用リツイートすればエントリー完了となる。応募期間は6月9日 23:59まで。