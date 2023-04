PlayStation Store(PS Store / PSストア)にて「Golden Week Sale」が開催中だ。期間は2023年5月10日まで。

「Golden Week Sale」では、『モンスターハンターライズ』を50%オフの1,995円で、『龍が如く 維新! 極 PS4 & PS5』を25%オフの5,766円で、『零 ~月蝕の仮面~(PS4 & PS5)』を25%オフの4,785円で、『魔界戦記ディスガイア7』を20%オフの6,142円で販売するなど、ゲーム本編や追加コンテンツを最大90%オフで展開する。

『モンスターハンターライズ』

『龍が如く 維新! 極 PS4 & PS5』

そのほかセール対象製品の一例

©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

©SEGA

©2008-2023 コーエーテクモゲームス

©2023 Nippon Ichi Software, Inc.