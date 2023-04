コラボレーションプラットフォーム「Discord」において、ファイル送信の容量上限が「25MB」まで増量された。有料サブスクリプションであるDiscord Nitroも必要ない。

これまでファイル送信はひとつあたり8MBまでに制限されていたが、25MBのファイルも送信できるようになるという内容。すでに機能はリリースされており、全ユーザーが利用可能。サブスクリプションサービスであるDiscord Nitroに登録する必要もなく、無料会員でも25MBまでのファイルを共有できるようになっている。

hey @/everyone we're upping the file size limit from 8MB to 25MB. hazzzzzzzahhhhhhhhhh! pic.twitter.com/rBVTsJBDQH