2023年3月8日からPlayStation 5(PS5)にてDiscordのボイスチャットを利用できるようになった。これまでは、2月2日に配信されたベータ版システムの参加者のみ利用できたが、すべてのPS5ユーザーに解禁された。

連携は、PS5が最新のシステムソフトウェアにアップデートされていることを確認してから、Discordの「ユーザー設定」>「接続」から行う。接続メニューからPlayStationのロゴを選択し、PlayStation Networkアカウントにログインして連携する。

一度サインインしてアカウントを連携させると、どのプラットフォームであっても、PS5でDiscordのフレンドとボイスチャットができるようになる。ベータ版の参加中に、Discordボイスチャットを使用するためのアカウント連携を行っている場合は、再度の連携は不要だ。

DiscordとPlayStationのアカウントの連携が完了したら、実際にPS5でDiscordのフレンドと会話。スマートフォンのDiscordアプリでは、「音声」コントロールを上にスライドすると「PlayStationで参加」という新しいボタンが、パソコンのアプリからDiscordを開いている場合は、電話とゲームコントローラーが隣り合わせになったようなボタンが表示される。

次に、どのゲーム機にボイスチャットを転送するかを選択するよう求められるので、PlayStationを選択したら、あとはPS5で通話するだけ。ほかの人の音量を下げたり、参加している音声チャンネルの名前を確認したり、通話を終了したりできる。

[JP] How To Use Discord Voice Chat on PS5