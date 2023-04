スクウェア・エニックスは、NFTデジタルシール『資産性ミリオンアーサー』を活用したゲームコンテンツのサービスを、2023年4月20日から開始する。

また、『資産性ミリオンアーサー』第六弾「-月を狙う死神と蘇りし王-」を、2023年4月13日20時から発売する。

ゲームコンテンツには、「冒険」「工場」「製造」「シール」「メガプレス」という5つのパートを用意。「冒険」パートでは、プレイヤーは「社員」と呼ばれるキャラクターを3人選び、自動的に進行するダンジョンを攻略し、クリア時に入手できる「寿司」という素材を集める。

「工場」パートでは、集めた「寿司」と「社員」を組み合わせ「パンツ」と呼ばれるアイテムを生産。使用する「寿司」の種類や個数、選んだ「社員」の能力やレベルによって生産される「パンツ」が変わるという。

「製造」パートでは、生産した「パンツ」を使って「ギアシール」を作る。「ギアシール」は、ゲームコンテンツでのみ入手できる全120種類のシールフレームで、「シール」パートでNFT化することで「メガプレス」パートで保有する「キャラクターシール」と合成し、プレイヤーだけの「メガシール」を作れる。

第六弾「-月を狙う死神と蘇りし王-」では、全11種の「キャラクターシール」、全12種の「フレーズシール」、全8種(2話)の「4コママンガシール」が新たに登場。「キャラクターシール」には、「拡散性ミリオンアーサー」や「交響性ミリオンアーサー」のキャラクターがラインアップされる。4コママンガシールの内容はこれまでと同様に、ちょぼらうにょぽみ先生による「弱酸性ミリオンアーサー」の完全新作4コマ漫画だ。

また、2023年4月20日20時からは、定常販売用の「キャラクターシール」を販売開始。期間限定ではなく、いつでもショップから購入できる。

そのほか、ゲームコンテンツのリリースを記念して、2023年4月7日から5月7日の期間中、無料NFTデジタルシールの配布や、総額100万円相当の景品が当たるプレゼントキャンペーンを開催するという。詳細は『資産性ミリオンアーサー』公式Twitterを参照とのこと。

©2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Powered by double jump.tokyo Inc.