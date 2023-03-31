東プレは、3月31日から開始するAmazon.co.jpの大型セール「新生活セール FINAL」で、高級キーボード「REALFORCE」シリーズ計30製品を10％オフ（最大3,498円割引）で販売する。期間は2023年4月2日まで。

今回のセールでは、「REALFORCE R3」キーボード30製品を10％オフで販売。通常価格20,900～34,980円のところ、セール期間中は18,810～31,482円で購入できる。割引額は2,090～3,498円。対象モデルのラインナップは以下の通り。

R3 キーボード 6モデル（10％オフ）

  • R3HA21
  • R3HA22
  • R3HA23
  • R3HC21
  • R3HC22
  • R3HC23

R3 キーボード 有線 4モデル（10％オフ）

  • R3UA11
  • R3UA21
  • R3UC11
  • R3UC21

R3 キーボード Mac用配列 8モデル（10％オフ）

  • R3HE11
  • R3HE21
  • R3HG11
  • R3HG21
  • R3HF11
  • R3HF21
  • R3HH11
  • R3HH21

R3S キーボード 日本語配列 12モデル（10％オフ）

  • R3SA11
  • R3SA12
  • R3SA13
  • R3SA21
  • R3SA31
  • R3SA41
  • R3SC11
  • R3SC12
  • R3SC13
  • R3SC21
  • R3SC31
  • R3SC41