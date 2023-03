米Intelは3月21日(現地時間)、PRページにおけるお知らせで、Stuart Pann氏をシニア バイス プレジデント兼インテル ファウンドリー サービス (IFS) のゼネラル マネージャーに任命すると明らかにした。これに伴い、IntelでGPU開発を担ってきたRaja Koduri氏がIntelを退社。新しいソフトウェア企業の立ち上げに参加していくという。

Raja Koduri氏は、Intelでチーフアーキテクトを務めていた人物(ゼネラルマネージャーから降格していた)。AMDやAppleでGPU開発に従事してきており、2017年からはIntelでGPU開発に参加し、ゲーム向けのディスクリートグラフィックス投入を推進していた。2022年末には体調不良(腰の痛み)でチームから離れており、今回進退について明らかにされた格好になる。

現在IntelでCEOを務めるPat Gelsinger(パット・ゲルシンガー)氏も、発表にあわせてツイートを投稿。「我々がIFSの勢いを強めるために取り組んできたあなたのリーダーシップや、エコシステムにおける深い洞察、そして顧客志向に感謝します。新しい章でも活躍できますように!」と激励の言葉を寄せている。

Grateful for your leadership, deep ecosystem knowledge and customer orientation @Randhir_Intel as we’ve worked to build momentum for IFS. Wishing you all the best on your new chapter!

Thank you Pat and @intel for many cherished memories and incredible learning over the past 5 years. Will be embarking on a new chapter in my life, doing a software startup as noted below. Will have more to share in coming weeks. https://t.co/8DcnNdso3r