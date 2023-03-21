PFUが、小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）の墨モデルを対象に、Amazonの2,000円引きクーポンを期間限定で発行しています。クーポン配布期間は3月29日いっぱいまで。

「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）の墨モデル限定で、Amazonの2,000円引きクーポンが登場した

割引クーポンの対象となっているのは、以下のHHKBの“墨”モデル。いずれも通常価格の2,000円引きで購入できます。白モデルや雪モデルはセールの対象外となります。

HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列／墨 PD-KB800BS

HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印／墨（英語配列） PD-KB800BNS

HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／墨 PD-KB820BS

HHKB Professional HYBRID 英語配列／墨 PD-KB800B

HHKB Professional HYBRID 無刻印／墨（英語配列） PD-KB800BN

HHKB Professional HYBRID 日本語配列／墨 PD-KB820B

HHKB Professional Classic 英語配列／墨 PD-KB401B

3月31日まで、対象のHHKBシリーズを購入して応募した人を対象に、抽選でJCBギフトカード30,000円分を10名に、Amazonギフトカード3,000円分を50名にプレゼントする「新生活応援キャンペーン」も実施しています。今回のクーポン適用での購入も、キャンペーンの対象となります。