リコーイメージングは3月9日、同社のデジタル一眼レフカメラ用の機能拡張ファームウェアとして、カスタムイメージSpecial Editionの第4弾「春紅（HARUBENI）」の提供を開始した。
この機能拡張ファームウェアは、、デジタル一眼レフカメラ「PENTAX K-1/K-1 Mark II」、「PENTAX K-3 Mark III」、「PENTAX KF」で利用できる。これらのカメラと特定のリミテッドレンズを組み合わせることで、カスタムイメージSpecial Editionが利用可能になる。
すでに「夏天（KATEN）」「九秋（KYUSHU）」「冬野（FUYUNO）」は公開済みで、今回の「春紅（HARUBENI）」とあわせて、春夏秋冬をテーマとしたカスタムイメージ Special Editionが出そろった。
「春紅（HARUBENI）」の画作りは、春の訪れを感じさせてくれる桜の花びらの淡いピンク（紅色）の表現や、春霞で少しくすんだ空の青を意識したもの。Limitedレンズの中では、繊細でやわらかい描写の「HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited」や「HD PENTAX-DA 20-40mmF2.8-4 ED Limited DC WR」などの使用を想定している。
カスタムイメージ Special Editionのレンズとカスタムイメージの対応は以下の通り。
春：春紅（HARUBENI）
対象カメラボディ
PENTAX K-1 /K-1 Mark II、PENTAX K-3 Mark III、PENTAX KF
パートナーレンズ
HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited
HD PENTAX-DA 20-40mmF2.8-4ED Limited DC WR
夏：夏天（KATEN）
対象カメラボディ
PENTAX K-1 /K-1 Mark II、PENTAX K-3 Mark III、PENTAX KF
パートナーレンズ
HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Limited DC WR
HD PENTAX-DA 15mmF4ED AL Limited
秋：九秋（KYUSHU）
対象カメラボディ
PENTAX K-1 /K-1 Mark II、PENTAX K-3 Mark III、PENTAX KF
パートナーレンズ
HD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited
HD PENTAX-DA 21mmF3.2AL Limited
HD PENTAX-DA 40mmF2.8 Limited
HD PENTAX-DA 70mmF2.4 Limited
冬：冬野（FUYUNO）
対象カメラボディ
PENTAX K-1 /K-1 Mark II、PENTAX K-3 Mark III、PENTAX KF
パートナーレンズ
HD PENTAX-FA 31mmF1.8 Limited
HD PENTAX-DA 35mmF2.8 Macro Limited