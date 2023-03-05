SOUNDPEATSは、Amazonが3月6日23時59分まで開催している「新生活セール」において、完全ワイヤレスイヤホンやスマートウォッチといった計10製品を15％オフで販売している。
対象製品は、LDACコーデック対応のハイレゾワイヤレス完全ワイヤレスイヤホン「Air3 Deluxe HS」や、最大43dBのノイズ低減を実現するハイブリッド方式のノイズキャンセリング(NC)機能を備え、LDACにも対応する「Capsule3 Pro」、スクエア型画面のスマートウォッチ「Watch 3」など。
セール価格などの詳細は以下の通り。
- 完全ワイヤレスイヤホン「Air3 Deluxe HS (BK)」(ハイレゾワイヤレス対応)：6,103円(通常価格：7,180円)
- 完全ワイヤレスイヤホン「Mini Pro HS」(ハイレゾワイヤレス/NC対応)：6,783円(通常価格：7,980円)
- 完全ワイヤレスイヤホン「Capsule3 Pro」(ハイレゾワイヤレス/NC対応)：7,208円(通常価格：8,480円)
- 完全ワイヤレスイヤホン「Sonic」：4,488円(通常価格：5,280円)
- 完全ワイヤレスイヤホン「TrueFree 2(BK)」：3,638円(通常価格：4,280円)
- ワイヤレスイヤホン「Q30HD」：3,638円(通常価格：4,280円)
- ワイヤレスイヤホン「Q35HD」：3,893円(通常価格：4,580円)
- 完全ワイヤレスイヤホン「Air3」：4,573円(通常価格：5,380円)
- 完全ワイヤレスイヤホン「H1」：7,633円(通常価格：8,980円)
- スマートウォッチ「Watch 3」：3,383円(通常価格：3,980円)
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