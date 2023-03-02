プラススタイル（BBソフトサービス）は3月1日、3月2日9時から始まった「Amazon新生活セール」に、+Style家電やスマートデバイスなど70商品を出品すると発表した。
「Amazon新生活セール」の注目商品は、工事不要で使え、スマートフォンからの遠隔操作でカーテンを開けられる「【両開きセット】スマートカーテン＋カーテンユニット（オプション）」。46％オフの13,800円で購入できる。スマートフォンアプリから操作でき、ゲームへの没入感を高める「Yeelight × Razer LEDスマートランプD2」は、44％オフの4,980円。「+Style セキュリティカメラ」は25％オフの8,980円。
ほかにも、2月9日に発売されたばかりのGPSトラッカー「+Style まもサーチ3」が30％オフの3,680円、40％オフ以上のお買い得商品も多数用意している。対象製品とセール価格例は以下の通り。
|商品名
|通常価格
|セール価格
|値引き額
|割引率
|+Style LED電球（調光・調色/E17）
|2,780円
|2,280円
|500円
|17.0%
|+Style LED電球（調光・調色/E26）2個パック
|4,780円
|3,980円
|800円
|16.0%
|+Style LED電球（調光・調色/E17）2個パック
|4,780円
|3,980円
|800円
|16.0%
|+Style LED電球（RGB調色/E26）
|3,380円
|2,480円
|900円
|26.0%
|+Style LEDエジソン電球（調光・調色/E26）
|3,680円
|2,780円
|900円
|24.0%
|+Style LED電球（調光/E26）円
|2,980円
|1,980円
|1,000円
|33.0%
|+Style LED電球（調光・調色/E26）
|3,180円
|2,180円
|1,000円
|31.0%
|+Style LED電球（調光/E26）2個セット
|5,580円
|3,680円
|1,900円
|34.0%
|+Style LED電球（調光・調色/E26）2個セット
|5,980円
|3,980円
|2,000円
|33.0%
|+Style LED電球（調光/E26）4個セット
|9,580円
|6,680円
|2,900円
|30.0%
|+Style LED電球（調光・調色/E26）4個セット
|9,980円
|6,980円
|3,000円
|30.0%
|+Style LEDシーリングライト（調光/6畳）
|8,980円
|6,980円
|2,000円
|22.0%
|+Style LEDシーリングライト（調光/8-10畳）
|10,480円
|8,480円
|2,000円
|19.0%
|+Style LEDベッドサイドランプ（RGB調色）
|4,980円
|3,980円
|1,000円
|20.0%
|+Style LEDホームランタン（RGB調色）
|12,480円
|7,980円
|4,500円
|36.0%
|スマートマルチリモコン
|6,980円
|4,980円
|2,000円
|28.0%
|+Style マルチリモコン
|9,680円
|7,980円
|1,700円
|17.0%
|+Style コンセント
|3,780円
|2,980円
|800円
|21.0%
|+Style コンセント（2個セット）
|6,980円
|5,780円
|1,200円
|17.0%
|+Style スイッチ（本体）
|4,480円
|3,980円
|500円
|11.0%
|+Style スイッチ（2個セット）
|8,480円
|6,980円
|1,500円
|17.0%
|+Style スイッチ（どこでも操作セット）
|7,980円
|6,780円
|1,200円
|15.0%
|スマート加湿器（卓上）
|4,980円
|3,480円
|1,500円
|30.0%
|+Style カーテンユニット（オプション）
|11,800円
|6,980円
|4,820円
|40.0%
|+Style スマートカーテン
|14,800円
|8,480円
|6,320円
|42.0%
|【両開きセット】スマートカーテン+カーテンユニット（オプション）
|25,800円
|13,800円
|12,000円
|46.0%
|+Style ホームカメラ（フレキシブルアーム）
|8,980円
|6,980円
|2,000円
|22.0%
|+Style ホームカメラ
|6,480円
|5,380円
|1,100円
|16.0%
|+Style セキュリティカメラ
|11,980円
|8,980円
|3,000円
|25.0%
|+Style センサー（ドア・窓）
|4,980円
|3,580円
|1,400円
|28.0%
|+Style センサー（人感）
|5,980円
|4,780円
|1,200円
|20.0%
|スマートセンサー（漏水）
|3,980円
|3,280円
|700円
|17.0%
|+Style センサー（温湿度）
|4,980円
|3,980円
|1,000円
|20.0%
|+Style センサー（CO2・温湿度）
|15,800円
|12,980円
|2,820円
|17.0%
|+Style睡眠チェッカー
|15,800円
|11,800円
|4,000円
|25.0%
|Qrio Lock（ブラック） ＆ Qrio Hub セット
|34,980円
|24,480円
|10,500円
|30.0%
|Qrio Lock（ブラウン） ＆ Qrio Hub セット
|34,980円
|24,480円
|10,500円
|30.0%
|Qrio Lock（ブラック） ＆ Qrio Key S セット
|31,900円
|22,330円
|9,570円
|30.0%
|Qrio Lock（ブラック） ＆ Qrio Pad（ブラック）セット
|47,300円
|33,110円
|14,190円
|30.0%
|Qrio Lock（ブラウン） ＆ Qrio Pad（ブラウン）セット
|47,300円
|33,110円
|14,190円
|30.0%
|まもサーチ2（高精度みまもりGPS）
|5,980円
|4,180円
|1,800円
|30.0%
|+Style まもサーチ3
|5,280円
|3,680円
|1,600円
|30.0%
|+Style まもサーチTag
|3,480円
|2,780円
|700円
|20.0%
|まもセンサーAir
|17,300円
|9,980円
|7,320円
|42.0%
|どこかなGPS2 NC002（通信機能付き）
|7,480円
|5,480円
|2,000円
|26.0%
|Smartmi スマート扇風機2S
|12,980円
|10,980円
|2,000円
|15.0%
|Smartmi スマート扇風機3
|15,800円
|12,800円
|3,000円
|18.0%
|Smartmi 小型スマート空気清浄機P1 シルバーカラー
|15,800円
|12,800円
|3,000円
|18.0%
|Smartmi 小型スマート空気清浄機P1 ブラックカラー
|15,800円
|12,800円
|3,000円
|18.0%
|Smartmi スマート空気清浄機
|23,800円
|17,800円
|6,000円
|25.0%
|SONY マルチファンクションライト MFL-2100S
|52,580円
|38,800円
|13,780円
|26.0%
|popIn Aladdin 2 Plus
|129,800円
|122,200
|7,600円
|5.0%
|popIn Aladdin 2 Plus HDMIコネクターセット
|145,600円
|134,600円
|11,000円
|7.0%
|popIn Aladdin 2 Plus TVチューナーセット
|148,600円
|137,600円
|11,000円
|7.0%
|popIn Aladdin 2 Plus スマートマルチリモコンセット
|135,980円
|123,480円
|12,500円
|9.0%
|popin Aladdin 2 Plus リモレスセット
|135,980円
|122,180円
|13,800円
|10.0%
|XGIMI Halo
|96,800円
|87,120円
|9,680円
|10.0%
|XGIMI MoGo Pro Plus
|80,080円
|75,980円
|4,100円
|5.0%
|XGIMI HORIZON
|129,800円
|122,800円
|7,000円
|5.0%
|Yeelight スマートベッドサイドランプ
|8,980円
|6,980円
|2,000円
|22.0%
|Yeelight × Razer LEDスマートランプD2
|8,980円
|4,980円
|4,000円
|44.0%
|Yeelight LEDスマートシーリングライト 6畳タイプ
|10,980円
|8,980円
|2,000円
|18.0%
|Yeelight LEDスマートシーリングライト 8畳タイプ
|11,980円
|9,980円
|2,000円
|16.0%
|スマートバスマット（グレー）
|16,980円
|15,280円
|1,700円
|10.0%
|スマートバスマット（グリーン）
|16,980円
|15,280円
|1,700円
|10.0%
|スマートバスマット（ダークグレー）
|16,980円
|15,280円
|1,700円
|10.0%
|ターンド・ケイ KL-B01 脱臭LED電球（電球色）
|15,800円
|11,680円
|4,120円
|26.0%
|ラトックシステム スマート家電リモコン RS-WFIREX4
|6,980円
|3,999円
|2,981円
|42.0%
|bebird スマート耳かき Note3 Pro Max ホワイト
|11,800円
|9,800円
|2,000円
|16.0%
|bebird スマート耳かき Note3 Pro Max ブルー
|11,800円
|9,800円
|2,000円
|16.0%