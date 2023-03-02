プラススタイル（BBソフトサービス）は3月1日、3月2日9時から始まった「Amazon新生活セール」に、+Style家電やスマートデバイスなど70商品を出品すると発表した。

「Amazon新生活セール」の注目商品は、工事不要で使え、スマートフォンからの遠隔操作でカーテンを開けられる「【両開きセット】スマートカーテン＋カーテンユニット（オプション）」。46％オフの13,800円で購入できる。スマートフォンアプリから操作でき、ゲームへの没入感を高める「Yeelight × Razer LEDスマートランプD2」は、44％オフの4,980円。「+Style セキュリティカメラ」は25％オフの8,980円。

  • 25％オフで買える「+Style セキュリティカメラ」

ほかにも、2月9日に発売されたばかりのGPSトラッカー「+Style まもサーチ3」が30％オフの3,680円、40％オフ以上のお買い得商品も多数用意している。対象製品とセール価格例は以下の通り。

商品名 通常価格 セール価格 値引き額 割引率
+Style LED電球（調光・調色/E17） 2,780円 2,280円 500円 17.0%
+Style LED電球（調光・調色/E26）2個パック 4,780円 3,980円 800円 16.0%
+Style LED電球（調光・調色/E17）2個パック 4,780円 3,980円 800円 16.0%
+Style LED電球（RGB調色/E26） 3,380円 2,480円 900円 26.0%
+Style LEDエジソン電球（調光・調色/E26） 3,680円 2,780円 900円 24.0%
+Style LED電球（調光/E26）円 2,980円 1,980円 1,000円 33.0%
+Style LED電球（調光・調色/E26） 3,180円 2,180円 1,000円 31.0%
+Style LED電球（調光/E26）2個セット 5,580円 3,680円 1,900円 34.0%
+Style LED電球（調光・調色/E26）2個セット 5,980円 3,980円 2,000円 33.0%
+Style LED電球（調光/E26）4個セット 9,580円 6,680円 2,900円 30.0%
+Style LED電球（調光・調色/E26）4個セット 9,980円 6,980円 3,000円 30.0%
+Style LEDシーリングライト（調光/6畳） 8,980円 6,980円 2,000円 22.0%
+Style LEDシーリングライト（調光/8-10畳） 10,480円 8,480円 2,000円 19.0%
+Style LEDベッドサイドランプ（RGB調色） 4,980円 3,980円 1,000円 20.0%
+Style LEDホームランタン（RGB調色） 12,480円 7,980円 4,500円 36.0%
スマートマルチリモコン 6,980円 4,980円 2,000円 28.0%
+Style マルチリモコン 9,680円 7,980円 1,700円 17.0%
+Style コンセント 3,780円 2,980円 800円 21.0%
+Style コンセント（2個セット） 6,980円 5,780円 1,200円 17.0%
+Style スイッチ（本体） 4,480円 3,980円 500円 11.0%
+Style スイッチ（2個セット） 8,480円 6,980円 1,500円 17.0%
+Style スイッチ（どこでも操作セット） 7,980円 6,780円 1,200円 15.0%
スマート加湿器（卓上） 4,980円 3,480円 1,500円 30.0%
+Style カーテンユニット（オプション） 11,800円 6,980円 4,820円 40.0%
+Style スマートカーテン 14,800円 8,480円 6,320円 42.0%
【両開きセット】スマートカーテン+カーテンユニット（オプション） 25,800円 13,800円 12,000円 46.0%
+Style ホームカメラ（フレキシブルアーム） 8,980円 6,980円 2,000円 22.0%
+Style ホームカメラ 6,480円 5,380円 1,100円 16.0%
+Style セキュリティカメラ 11,980円 8,980円 3,000円 25.0%
+Style センサー（ドア・窓） 4,980円 3,580円 1,400円 28.0%
+Style センサー（人感） 5,980円 4,780円 1,200円 20.0%
スマートセンサー（漏水） 3,980円 3,280円 700円 17.0%
+Style センサー（温湿度） 4,980円 3,980円 1,000円 20.0%
+Style センサー（CO2・温湿度） 15,800円 12,980円 2,820円 17.0%
+Style睡眠チェッカー 15,800円 11,800円 4,000円 25.0%
Qrio Lock（ブラック） ＆ Qrio Hub セット 34,980円 24,480円 10,500円 30.0%
Qrio Lock（ブラウン） ＆ Qrio Hub セット 34,980円 24,480円 10,500円 30.0%
Qrio Lock（ブラック） ＆ Qrio Key S セット 31,900円 22,330円 9,570円 30.0%
Qrio Lock（ブラック） ＆ Qrio Pad（ブラック）セット 47,300円 33,110円 14,190円 30.0%
Qrio Lock（ブラウン） ＆ Qrio Pad（ブラウン）セット 47,300円 33,110円 14,190円 30.0%
まもサーチ2（高精度みまもりGPS） 5,980円 4,180円 1,800円 30.0%
+Style まもサーチ3 5,280円 3,680円 1,600円 30.0%
+Style まもサーチTag 3,480円 2,780円 700円 20.0%
まもセンサーAir 17,300円 9,980円 7,320円 42.0%
どこかなGPS2 NC002（通信機能付き） 7,480円 5,480円 2,000円 26.0%
Smartmi スマート扇風機2S 12,980円 10,980円 2,000円 15.0%
Smartmi スマート扇風機3 15,800円 12,800円 3,000円 18.0%
Smartmi 小型スマート空気清浄機P1 シルバーカラー 15,800円 12,800円 3,000円 18.0%
Smartmi 小型スマート空気清浄機P1 ブラックカラー 15,800円 12,800円 3,000円 18.0%
Smartmi スマート空気清浄機 23,800円 17,800円 6,000円 25.0%
SONY マルチファンクションライト MFL-2100S 52,580円 38,800円 13,780円 26.0%
popIn Aladdin 2 Plus 129,800円 122,200 7,600円 5.0%
popIn Aladdin 2 Plus HDMIコネクターセット 145,600円 134,600円 11,000円 7.0%
popIn Aladdin 2 Plus TVチューナーセット 148,600円 137,600円 11,000円 7.0%
popIn Aladdin 2 Plus スマートマルチリモコンセット 135,980円 123,480円 12,500円 9.0%
popin Aladdin 2 Plus リモレスセット 135,980円 122,180円 13,800円 10.0%
XGIMI Halo 96,800円 87,120円 9,680円 10.0%
XGIMI MoGo Pro Plus 80,080円 75,980円 4,100円 5.0%
XGIMI HORIZON 129,800円 122,800円 7,000円 5.0%
Yeelight スマートベッドサイドランプ 8,980円 6,980円 2,000円 22.0%
Yeelight × Razer LEDスマートランプD2 8,980円 4,980円 4,000円 44.0%
Yeelight LEDスマートシーリングライト 6畳タイプ 10,980円 8,980円 2,000円 18.0%
Yeelight LEDスマートシーリングライト 8畳タイプ 11,980円 9,980円 2,000円 16.0%
スマートバスマット（グレー） 16,980円 15,280円 1,700円 10.0%
スマートバスマット（グリーン） 16,980円 15,280円 1,700円 10.0%
スマートバスマット（ダークグレー） 16,980円 15,280円 1,700円 10.0%
ターンド・ケイ KL-B01 脱臭LED電球（電球色） 15,800円 11,680円 4,120円 26.0%
ラトックシステム スマート家電リモコン RS-WFIREX4 6,980円 3,999円 2,981円 42.0%
bebird スマート耳かき Note3 Pro Max ホワイト 11,800円 9,800円 2,000円 16.0%
bebird スマート耳かき Note3 Pro Max ブルー 11,800円 9,800円 2,000円 16.0%

  • スマートフォンアプリとの連携が可能な空気清浄機「小型スマート空気清浄機P1」

  • 本体にバッテリーを内蔵している「スマート扇風機3」