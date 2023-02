カプコンは、日本時間2月15日から20日までに開催された「CAPCOM Pro Tour 2022」の最終日「CAPCOM CUP IX」内にて、「CAPCOM Pro Tour 2023」を『ストリートファイター6』(2023年6月2日発売予定)で実施することを発表した。1位賞金100万ドル(約1.3億円)、賞金総額200万ドル(約2.6億円)以上を予定する。

「CAPCOM Pro Tour 2023」は、これまでのシリーズで採用されているコマンド入力型の「クラシック」操作に加え、『ストリートファイター6』で新たに実装される「モダン」操作での参加も可能だ。

また、今回の発表を記念して、『ストリートファイター6』のオリジナルグッズが当たるTwitterのプレゼントキャンペーンを開催。STREET FIGHTER公式(@StreetFighterJA)をフォローし、キャンペーンツイートをリツイートする、もしくは、ハッシュタグ「#SF6_6月2日開幕に備えよ」をつけて『ストリートファイター6』へコメントを投稿することで応募できる。

期間は2023年2月20日から2023年2月27日13時まで。RT賞として『ストリートファイター6』ステッカーセットを20名に、コメント賞としてオリジナルキャラクターデザインタオル4種を10名にプレゼントする。

ストリートファイター6 ステッカーセット

オリジナルキャラクターデザインタオル4種

