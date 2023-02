リアルカードゲーム『Shadowverse EVOLVE』の2022年度日本王者を決める大会「Shadowverse EVOLVE Japan Championship」が2023年2月18・19日に開催された。

今回が初の開催となる「Shadowverse EVOLVE Japan Championship」。「Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2022」、「Japan Championship エリア予選」を勝ち抜いた47名の選手たちが2022年度日本王者の座をかけ、2日間、熱いバトルを繰り広げた。

決勝戦はstay選手VSキラ選手。2日間の激闘の末『Shadowverse EVOLVE』初代王者に輝いたのは、「エルフ」「ウマ娘 プリティーダービー」デッキを駆使したstay選手となった。優勝したstay選手には、オリジナル優勝トロフィーと、世界に1枚のPRカード『不思議の探求者・アリス』(イラスト違い・UR仕様)が贈られた。

表彰式で感想を聞かれると「本当に嬉しいです。優勝するつもりで来たが、本当に優勝できるとは……」とコメント。またこれからの抱負については、「今年度は僕がエボルヴ最強ということですので、来年度もJapan Championshipが開催されたら、2023年も最強にならせていただきます」と意気込みを語った。

