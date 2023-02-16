メディア・インテグレーションは、サウンド制作者向けのノウハウセミナーイベント「Avid Creative Summit 2023」を2023年3月2日と3月3日の2日間に亘っての開催を発表した。同イベントはAvid Technologyとの共催によるもので、参加費は無料。今回は現地開催とオンライン配信という形になっている。

サウンド制作者向けのノウハウセミナーイベント「Avid Creative Summit 2023」

今回は、各日6つのセミナーに、「Avid MBOX Studio」などが当たる来場者限定の抽選会も用意。 初日のラストには、DTMユニット・パソコン音楽クラブによるDolby Atmosスペシャルライブも企画されている。会場はライブ＆イベントスペース「LUSH HUB（東京都渋谷区神南1-8-18 クオリア神南フラッツB1F）」で、各日とも開場 13:00、第一部13:15～15:15、第二部15：45～17：45、終了予定時刻18:00となっている。なお現地参加の場合、両日とも各部50名の定員が設定されており、特設サイトにて事前に参加申し込みを済ませておく必要がある。配信は以下のURLにて行われる。視聴参加には定員は設定されていない。

さらにNeSTRAM Liveを使用したDolby Atmos配信も企画されている。詳細はこちらからチェックしていただきたい。

先述の6つのセミナーの概要は以下の通り。

3月2日（木）【 for MUSIC 】「4πが開く表現の扉 ～新しい表現、音楽を楽しむ環境が整った今、その制作ノウハウと最新TIPSを一挙公開～」

第一部（前半3セミナー）





・13:15～13:45「4πへの階段 ～ MILやVSVerb などを通して垣間見るイマーシブ制作のNext Step ～」

講師：中原 雅考（ソナ/オンフューチャー）





・14:00～14:30「マスターファイルってどうなっているの？ ～ Dolby Atmos マスターファイル徹底解説 ～」

講師：藤浪 崇史（Dolby Japan）





・14:45～15:15「A.I. × Professional Vol.1 ～ iZotope Neutron 4 meets 土岐彩香 ～」

講師：土岐 彩香（レコーディング／ミキシングエンジニア）





第二部（後半3セミナー）





・15:45～16:15「４πミックスの可能性 ～サウンドプロデューサーURU氏による360 Reality Audio ミキシングテクニック～」

講師：URU（Sony Music Publishing,Japan/BIZM inc.）、渡辺 忠敏（ソニー）





・16:30～17:00「What’s New Avid Audio Product 2023 ～Pro Tools 最新情報＆最新プロダクトの紹介～」

講師：小笠原 一恵 （Avid Technology）





・17:15～17:45「パソコン音楽クラブ SPECIAL LIVE！！ ～ Lush HubからDolby Atmosで生配信！ Supported by NeSTREAM Live ～」

ゲストパフォーマンス：パソコン音楽クラブ

技術協力：クープ





3月3日（金）【 for Enterprise 】「次世代 IP/IT/イマーシブが切り開くワークフロー ～次の時代の制作環境を紐解くキーテクノロジーを、実際の事例とノウハウを交えご紹介～」

第一部（前半3セミナー）





・13:15～13:45「Dolby Atmos制作実話 ～映画JSB3 LIVE FILM / RISING SOUND～」

講師：染谷 和孝（ソナ）





・14:00～14:30 「最新！Avid Video Solution ～ Avid NEXIS｜EDGE、MediaCentralなど時代の先端をいくAvidの制作ソリューション ～」

講師：西岡 崇行 （Avid Technology）





・14:45～15:15 セミナー詳細近日公開予定

講師：オタリテック





第二部（後半3セミナー）





・15:45～16:15「Dante’s Next Step！大規模システム、Videoとの共存、Dante第２章が始まります！～ Dante AVによるVideoとの統合、Dante on Demandによる遠隔地間の通信 ～」

講師：川北 敏樹（Audinate）





・16:30～17:00「What’s New Avid Audio Product 2023 for Post ～ Pro Tools最新情報＆最新プロダクトの紹介 ～」

講師：Daniel Lovell（Avid Technology）





・17:15～17:45 「ゲームとイマーシブ：なぜイマーシブが求められるのか？ ～ CAPCOMのゲーム制作現場から最新のゲームオーディオ事情 ～」

講師：瀧本 和也（カプコン）



「MBOX Studio」などの景品が当たる抽選会はLUSH HUBへの来場者を対象に実施。オンライン参加者には実施予定のアンケートへの回答者から抽選で4名に「Pro Tools Studio」、8名に「Pro Tools Artist」の年間サブスクリプションライセンスがプレゼントされるとのことだ。

同時開催の3社4機種のコンソール展示を行うイベント「The Sound of Three Kingdoms ～ AMS NEVE, API, SSL… ハーモナイズするLegends達の饗宴 ～」

LUSH HUBでは同時にAMS Neve 8424、AMS Genesys Black Console、API 2448、SSL ORIGINという3社4機種のコンソール展示を行うイベント「The Sound of Three Kingdoms ～ AMS NEVE, API, SSL… ハーモナイズするLegends達の饗宴 ～」を実施。開催期間は2023年3月2日から3月17日まで、土日祝日を除く平日。イベントの詳細はこちらからチェックできる。