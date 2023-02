アップルが、MacBook用の純正MagSafe 3ケーブルのファームウエアのアップデータを公開したことが分かりました。更新の内容は不明ですが、「電源ケーブルもアップデートするのか!」とSNSでは話題になっています。

米国在住のAaronさんが、MacBook ProやMacBook Airに付属するMagSafe 3ケーブル(2m)のアップデータが存在することを発見しました。AppleInsiserの続報によると、MagSafe 3ケーブルをMacに接続すればアップデートが自動的に適用されるとしています。

We got an update today… for the USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m)