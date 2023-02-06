音響特機は米LOUD Audioが展開するMackieブランドのUSBオーディオインターフェース「Onyx Artist 1•2」と「Onyx Producer 2•2」を30台限定で特別価格にて提供するキャンペーンを開始した。キャンペーン期間は2023年3月31日まで。

Onyx Artist 1•2

Onyx Producer 2•2

本キャンペーンでは、24bit/192kHzに対応するUSBオーディオインターフェース「Onyx Artist 1•2」と「Onyx Producer 2•2」を30台限定で特別価格にて提供する。ともにUSBバスパワー対応で、「Onyx Artist 1•2」はファンタム電源が供給可能なOnyx マイクプリアンプと、楽器などHi-Z入力対応のライン入力を各1系統装備。「Onyx Producer 2•2」は楽器などをダイレクトに接続可能なOnyxマイクプリアンプを2つ搭載し、さらにMIDI入出力端子も装備している。

「Onyx Artist 1•2」の特別市場想定価格は10,120円（通常市場想定価格：19,030円）で、「Onyx Producer 2•2」は14,300円（通常市場想定価格：26,290円）。

本キャンペーンは、予定台数終了後、通常価格での販売となる（期間中にキャンペーンが終了する可能性がある）。また、日本国内正規輸入代理店である音響特機の一年保証が付くが、万が一初期不良等が発生した場合は無償修理対応となる（新品への交換対応でない）。