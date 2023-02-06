音響特機は米LOUD Audioが展開するMackieブランドの配信やライブ、ホームレコーディングなどを楽しめるオールインワンバンドルを各モデル10セット限定で特別価格にて提供するキャンペーンを開始した。キャンペーン期間は2023年3月31日まで。

CREATOR

PERFORMER

PRODUCER

STUDIO

本キャンペーンは、スタジオモニタースピーカー、USBマイク、ヘッドホンがセットになった配信などに便利な「CREATOR」、ダイナミックマイクにUSB I/O内蔵ミキサー、ヘッドホンをセットにしたライブ配信やレコーディングに適した「PERFORMER」、コンデンサーマイクにダイナミックマイク、USB I/O、ヘッドホンをセットにしたDTM音楽制作向けの「PRODUCER」、スタジオモニター、コンデンサーマイク、ダイナミックマイク、USB I/O内蔵モニターセレクター、ヘッドホンをセットにしたプライベートスタジオが構築可能な「STUDIO」の4モデルを用意。いずれも10セット限定で特別価格にて提供する。セット内容と市場想定価格は以下の通り。

CREATOR

モニタースピーカー「CR3-X」1ペア

USBマイクロホン「EM-USB」1本

モニターヘッドホン「MC-100」1個

その他接続ケーブル 1式

特別市場想定価格：23,430円（通常市場想定価格：36,630円）

PERFORMER

USB I/O内蔵6chミキサー「ProFX6v3」1台

ダイナミックマイクロホン「EM-89D」2本

モニターヘッドホン「MC-100」1個

その他接続ケーブル 1式

特別市場想定価格：29,480円（通常市場想定価格：44,000円）

PRODUCER

USBオーディオインターフェース「OnyxProducer2.2」1台

ダイナミックマイクロホン「EM-89D」1本

コンデンサーマイクロホン「EM-91C」1本

モニターヘッドホン「MC-100」1個

その他接続ケーブル 1式

特別市場想定価格：29,480円（通常市場想定価格：44,000円）

STUDIO

USB I/O内蔵モニターセレクター「Big Knob Studio」1台

モニタースピーカー「CR3-X」1ペア

ダイナミックマイクロホン「EM-89D」1本

コンデンサーマイクロホン「EM-91C」1本

モニターヘッドホン「MC-100」1個

その他接続ケーブル 1式

特別市場想定価格：50,380円（通常市場想定価格：73,260円）

本キャンペーンは、予定台数終了後、通常価格での販売となる（期間中にキャンペーンが終了する可能性がある）。また、日本国内正規輸入代理店である音響特機の一年保証が付くが、万が一初期不良等が発生した場合は無償修理対応となる（新品への交換対応でない）。